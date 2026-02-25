Atletica, chi parteciperà ai Campionati Italiani indoor 2026? Dosso, Fabbri, Iapichino e una parata di stelle. Furlani in dubbio

I Campionati Italiani Assoluti Indoor 2026 si disputeranno al PalaCasali di Ancona nel weekend del 27 febbraio-1° marzo: a tre settimane dagli attesissimi Mondiali in sala, previsti nel fine settimana del 20-22 marzo, verranno messi in palio i tricolori nel capoluogo marchigiano e gli atleti avranno modo di scaldare ulteriormente i motori in vista della rassegna ridata al coperto. Sono annunciati diversi big osservando le startlist, anche se potrebbero ancora arrivare delle novità ed, eventualmente, delle defezioni.

Mattia Furlani potrebbe rimettersi in gioco dopo lo splendido balzo da 8.39 metri confezionato a Metz, ma il condizionale è d’obbligo perché il Campione del Mondo di salto in lungo scioglierà la riserva soltanto nei prossimi giorni. Risponderà presente Larissa Iapichino, reduce da un paio di affermazioni nel World Indoor Tour e che ad Ancona si è spinta fino a 6.93 metri un mese fa. Da non perdere il getto del peso con Leonardo Fabbri, capace di piazzare la miglior prestazione mondiale stagionale da 22.50 metri e terzo nell’ultima uscita a Torun.

Riflettori puntati sui 60 metri: Zaynab Dosso è diventata la prima italiana a scendere sotto il muro dei sette secondi e cercherà conferme dopo il 6.99 corso a Torun, potrebbe anche materializzarsi il confronto con la giovane promessa Kelly Doualla. Da seguire con grande interesse i 1500 e i 3000 metri con la doppia sfida tra Federico Riva e Pietro Arese, mentre sui 60 metri maschili si preannuncia un confronto tra Filippo Randazzo, Samuele Ceccarelli, Stephen Awuah Baffour.

Annunciato il debutto stagionale di Andrea Dallavalle (argento mondiale nel salto triplo), prevista la presenza di Antonella Palmisano sui 3000 metri mentre Andy Diaz (Campione del Mondo indoor di salto triplo) e Lorenzo Simonelli scioglieranno la riserva nei prossimi giorni. Tra le barriere sono annunciate Giada Carmassi e Alessia Succo, nel salto con l’asta risultano iscritti Elisa Molinarolo, Simone Bertelli e Matteo Oliveri, nell’alto ci sarà spazio per Stefano Sottile e Christian Falocchi, salto triplo con Dariya Derkach e Ottavia Cestonaro.