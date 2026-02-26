Mattia Bellucci da applausi. Domina Davidovich Fokina e vola ai quarti di finale ad Acapulco

Nell’incontro valevole per gli ottavi di finale del torneo ATP di Acapulco Mattia Bellucci, numero 110 ATP, gioca una partita da applausi: domina Alejandro Davidovich Fokina, testa di serie numero quattro, 6-3 6-3 in un’ora e quattordici minuti e vola ai quarti di finale. Nel prossimo turno l’azzurro affronterà l’americano Frances Tiafoe, ottavo favorito del tabellone.

Il tennista italiano apre le ostilità con il break a zero, annulla la palla dell’1-1 e nei successivi tre turni di battuta concede un solo punto al suo avversario. Nel nono gioco Bellucci continua a spingere, non concretizza i primi due set point e, alla terza possibilità, firma il 6-3 che conclude la frazione inaugurale.

Il giocatore lombardo si conferma un’autentica sentenza con la battuta a disposizione e nei primi quattro turni del secondo set non concede neanche un punto al quotato rivale. L’azzurro rompe l’equilibrio iniziale nell’ottavo gioco quando rimonta da 40-15 e sfrutta la prima opportunità per operare il break del 5-3 sull’errore gratuito del rivale. Nel momento della verità Bellucci mantiene i nervi saldi e chiude i conti con la prima centrale grazie a cui fissa il definitivo 6-3.

Bellucci chiude la sua prova con dieci ace, non commette doppi falli e serve il 73% di prime. L’italiano vince il 91% di punti quando serve la prima, contro il 57% dello spagnolo, e il 67% sulla seconda. Il tennista lombardo chiude con 25 vincenti e 15 errori gratuiti e conferma il suo dominio vincendo il computo totale dei punti con un perentorio 64 a 38.