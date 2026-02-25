Matteo Berrettini e Jasmine Paolini faranno coppia sul cemento: doppio misto di lusso negli USA

Jasmine Paolini e Matteo Berrettini giocheranno in coppia alla Eisenhower Cup, un evento Tie-Break Tens il cui ricavato verrà devoluto in beneficienza. L’appuntamento è per martedì 3 marzo allo Stadium 2 di Indian Wells, a fare da antipasto al Masters 1000/WTA 1000 che si disputerà a partire dal giorno successivo sul cemento della località statunitense.

La numero 1 italiana tornerà a disputare questo evento, nato nel 2018, dopo la partecipazione dell’anno scorso, quando fece coppia con Lorenzo Musetti. Accanto alla toscana ci sarà il romano, reduce dal ko al primo turno del torneo ATP 250 di Santiago contro lo statunitense Nava. A difendere il titolo saranno la kazaka Elena Rybakina e il padrone di casa Taylor Fritz, che si impose anche nel 2023 insieme alla bielorussa Aryna Sabalenka.

Alla Eisenhower Cup giocheranno otto coppie: la polacca Iga Swiatek sarà affiancata dal norvegese Casper Ruud, team tutto americano con Jessica Pegula e Tommy Paul, tandem canadese firmato da Leylah Fernandez e Felix Auger-Aliassime, Amanda Anisimova sarà spalleggiata da Andrey Rublev, uniranno le forze i russi Daniil Medvedev e Mirra Andreeva.