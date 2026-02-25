ATP Dubai 2026, Auger-Aliassime e Medvedev ai quarti. Eliminati Bublik e Draper

Si sono delineati i quarti di finale dell’ATP 500 di Dubai. Non sbaglia Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero uno, che ha superato in due set il francese Giovanni Mpetshi Perricard con un doppio 6-4 in un’ora e ventuno minuti di gioco. Il canadese affronterà ora il ceco Jiri Lehecka, che ha sconfitto lo spagnolo Pablo Carreno Busta per 7-6 6-4 dopo un’ora e cinquantuno minuti.

La sorpresa di giornata è la vittoria di Tallon Griekspoor su Alexander Bublik, numero due del seeding. L’olandese si è preso una bella vittoria contro il kazako, imponendosi con il punteggio di 6-3 7-6. Nei quarti per Griekspoor ci sarà la sfida con il ceco Jakub Mensik, che non ha avuto problemi contro l’australiano Alexei Popyrin per 6-3 6-2.

Altra eliminazione eccellente quella di Jack Draper, anche se il britannico può comunque ritenersi soddisfatto del suo rientro nel circuito dopo cinque mesi. Draper è stato battuto dal francese Arthur Rinderknech in tre set per 7-5 6-7 6-4 dopo una battaglia di quasi due ore e mezza di gioco. Nei quarti se la vedrà con il russo Andrey Rublev, che ha battuto il francese Ugo Humbert per 6-4 6-7 6-3 al termine di un altro match tiratissimo sempre vicina alle due ore e mezza.

Non ci sarà un derby russo nei quarti di finale. Daniil Medvedev ha superato abbastanza nettamente lo svizzero Stan Wawrinka in due set facili per 6-2 6-3 in appena un’ora e tredici minuti di gioco. Eliminato, invece, Karen Khachanov, settima testa di serie, battuto dall’americano Jenson Brooksby per 7-6 6-4.

RISULTATI ATP DUBAI 2026

Medvedev (Rus) b. Wawrinka (Sui) 6-2 6-3

Brooksby (Usa) b. Khachanov (Rus) 7-6 6-4

Auger-Aliassime (Can) b. Mpetshi Perricard (Fra) 6-4 6-4

Lehecka (Cze) b. Carreno-Busta (Esp) 7-6 6-4

Griekspoor (Ned) b. Bublik (Kaz) 6-3 7-6

Rublev (Rus) b. Humbert (Fra) 6-4 6-7 6-3

Mensik (Cze) b. Popyrin (Aus) 6-3 6-2

Rinderknech (Fra) b. Draper (Gbr) 7-5 6-7 6-4