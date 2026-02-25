ATP Santiago 2026, Pellegrino continua il suo sogno e raggiunge i primi quarti della carriera

Continua il fantastico sogno di Andrea Pellegrino nell’ATP 250 di Santiago del Cile. Il tennista pugliese conquista i primi quarti di finale della carriera nel massimo circuito, centrando una fantastica vittoria contro l’argentino Francisco Comesana, numero 82 del mondo, in tre set con il punteggio di 7-6 6-7 6-3 dopo quasi tre ore di gioco. Davvero una prestazione fenomenale quella di Pellegrino, che ora potrebbe essere atteso da un derby azzurro, visto che affronterà il vincente del match tra Luciano Darderi e l’argentino Mariano Navone.

Inizio di partita complicato per Pellegrino, che perde subito il servizio e va sotto per 3-0. Il pugliese riesce comunque a reagire e trova il controbreak nel quinto game e poi agguanta la parità tenendo la battuta a zero. Pellegrino salva una delicatissima palla break nell’ottavo gioco, con il set che scivola al tie-break. L’azzurro riesce ad allungare subito e va a chiudere sul 7-3, conquistando la prima frazione.

Sulla scia del set vinto, Pellegrino comincia benissimo anche nel secondo. Il pugliese riesce a strappare il servizio nel quarto game e poi salva due palle del controbreak nel quinto gioco, salendo sul 4-1. L’azzurro arriva anche sul 5-2 e manca un match point nell’ottavo gioco. Pellegrino, però, ha comunque la possibilità di servire per la partita, ma purtroppo subisce il controbreak. Si arriva ancora al tie-break, che questa volta è dominato da Comesana per 7-2.

Nonostante gli sia sfuggito il set, Pellegrino resta concentrato e sempre in partita. Dopo quattro game in cui si segue l’andamento dei turni di servizio, nel quinto il tennista italiano si procura due palle break e sfrutta la seconda per strappare il servizio all’argentino. L’inerzia del match è tornata nuovamente in mano al pugliese, che toglie ancora la battuta all’avversario nel nono game e chiude sul 6-3, centrando la vittoria più importante della sua carriera.