Matteo Rizzo: “Ho terminato le energie fisiche, ho speso troppo nel team event per il bronzo”

Si è da poco concluso il programma di Matteo Rizzo nel free program maschile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’azzurro, in attesa della conclusione della gara e delle performance dei migliori, è momentaneamente all’ottavo posto della classifica. L’italiano, dopo aver emozionato tutti portando all’Italia il bronzo nel Team Event, è apparso oggi leggermente affaticato sul ghiaccio dell’Ice Skating Arena.

Il 27enne nato a Roma ha ottenuto un punteggio di 158,88, per un totale di 243.18 punti. Rizzo non è stato perfetto sul quadruplo toeloop ma ha comunque portato sul ghiaccio tutta la sua qualità negli altri elementi. Ai microfoni della Rai, l’azzurro ha commentato la sua performance di questa sera, analizzando le sue condizioni fisiche e mentali.

Queste le sue dichiarazioni: “Ho avuto un po’ di difficoltà questa mattina in villaggio per la prima volta da quando sono qui. L’ho sentito a livello fisico e posso dire di essere arrivato alla fine delle mie energie fisiche. Penso di averne spese un po’ più del necessario per il libero del Team Event ma quella è stata una emozione incredibile. Oggi volevo fare bene lo stesso”.

“Sapevo che il quadruplo per me non è un elemento facile ma sono felice di aver portato a casa tutto il resto. Nella difficoltà sono riuscito a finire il programma con il sorriso, lasciando quasi perdere il pattinaggio e gli elementi tecnici, godendomi il pubblico e l’atmosfera. Sapevo che non era possibile riportare la stessa magia del team event, è stato un qualcosa che non avevo mai provato. Una medaglia olimpica è qualcosa di importantissimo. Nell’individuale il mio obiettivo era la top 10, non succederà ma non posso buttare via la mia Olimpiade”, ha poi concluso l’azzurro.