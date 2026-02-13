Pattinaggio artistico oggi, Olimpiadi 2026: orario libero maschile, tv, programma, streaming

Siamo arrivati ad uno dei momenti più attesi per quanto riguarda le prove di pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Nella giornata di oggi, venerdì 13 febbraio, si assegneranno infatti le medaglie nella specialità individuale maschile.

Ci apprestiamo a vivere, come sempre, un segmento che potrebbe regalare dei risvolti imprevedibili, anche se la situazione in classifica al momento sembrerebbe ben delineata. Al comando infatti si trova il grande favorito del lotto, lo statunitense Ilia Malinin che, nel corto, ha stampato un punteggio di 108.16 scavando un piccolo solco sul primo inseguitore, il giapponese Yuma Kagiyama, secondo con 103.70 davanti al francese Adam Siao Him Fa, terzo con 102.55.

Attenzione perché in lizza per un piazzamento di lusso c’è anche il nostro Daniel Grassl, bravissimo ad accomodarsi ai piedi del podio nel corto con uno svantaggio di nove punti rispetto al gradino più basso. L’altoatesino, forte dei suoi 93.46, dovrà prima di tutto difendersi dagli attacchi di tanti rivali posizionatosi molto vicini alle sue spalle. L’obiettivo è quello di migliorare la settima piazza strappata a Pechino 2022, il resto sarà tutto di guadagnato.

Fari puntati anche sull’altro azzurro, Matteo Rizzo. Il grande eroe del Team Event sarà chiamato all’ennesima rimonta (pane per i suoi denti) dopo essersi dovuto accontentare della sedicesima moneta a causa di un errore arrivato nel quadruplo salchow.

Il programma libero maschile sarà visibile in diretta tv su Rai 2, in alternanza con altri sport. Prevista inoltre una diretta su Eurosport 1 (dalle 21:15), visibile anche su DAZN, Prime Video e Tim Vision previo abbonamento. In streaming ed in chiaro su RAI Play, mentre la diretta integrale è affidata a Discovery plus e HBO Max. OA Sport fornirà come sempre la DIRETTA LIVE della gara, per non perdersi nulla dello spettacolo a cinque cerchi.

PATTINAGGIO ARTISTICO OGGI, ORARIO LIBERO MASCHILE OLIMPIADI

19.45 Free program individuale maschile – Diretta tv su Rai 2, in alternanza con altri sport

LIBERO MASCHILE, ORDINE DI DISCESA IN PISTA

FREE PROGRAM INDIVIDUALE MASCHILE

