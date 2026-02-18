Martina Peterlini: “Quando penso troppo, vado lenta. Seconda manche? Si può fare bene, io ci credo”

Martina Peterlini ha centrato un piazzamento fuori dalla top 20 nella prima manche dello slalom femminile valido per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Non ha trovato l’exploit l’azzurra, rendendosi artefice di una prova in cui ha guadagnato un ritardo di 2.54 rispetto a Mikaela Shiffrin, la quale ha subito ipotecato l’oro stampando un tempo di 47.13.

Una volta arrivata in zona mista, l’atleta italiana ha analizzato quanto fatto: “E’ importante avere un buon numero di partenza per la seconda manche, la gara non è ancora finita – ha detto la sciatrice ai microfoni di Rai 2 – Io ci credo, si può fare veramente bene. Sono partita in questa manche un po’ pensante, e quando penso troppo non vengo più giù. Nella seconda spero di liberare tutto quello che ho dentro; ho ancora tanto da dare, non sono contenta di come ho sciato, ma partirò bene nella seconda e cercherò di fare meglio“.

Peterlini ha quindi aggiunto: “Cosa aspettarmi dalla tracciatura? Sinceramente penso di aver pensato troppo alle tracciature in questi giorni, quel che è, è. Lo sci è uno sport di adattamento, bisogna adattarsi alla situazione in cui si ritrova, come ho detto prima: più si pensa, più si va lenti. Cercherò di non pensare“.

Ricordiamo che la seconda manche dello slalom femminile partirà alle ore 13:30.