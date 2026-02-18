A che ora lo sci alpinismo domani in tv, Olimpiadi 2026: sprint maschile e femminile, programma, streaming

Lo spettacolo non si è concluso con l’assegnazione del titolo dello slalom speciale maschile di lunedì vinto dallo svizzero Loic Meillard, Bormio è ancora protagonista alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. È il momento dello storico debutto di una nuova disciplina destinata ad arricchire il panorama a cinque cerchi, lo sci alpinismo. Ad aprire il programma saranno le gare sprint maschili e femminili: le qualificazioni inizieranno alle 09:45, mentre le finali sono in programma alle 13:55 per le donne e alle 14:20 per gli uomini.

Lo Stelvio Sky Centre è la location prescelta per ospitare le gare. Il programma si aprirà con le due gare individuali in programma domani e si concluderà sabato 21 con la disputa del team relay, la staffetta mista a squadre. La formazione tricolore proverà ad incrementare ulteriormente il suo straordinario bottino di medaglie per continuare a scrivere la storia.

L’Italia, per l’occasione, ha convocato tre atleti: Michele Boscacci, Alba De Silvestro e Giulia Murada. Quest’ultima si propone come la candidata più autorevole per poter lottare per la conquista di uno dei gradini del podio. Nella gara sprint femminile la francese Emily Harrop sembra partire in netto vantaggio rispetto alla concorrenza, ma l’azzurra ha tutte le carte in regola per provare a giocarsi le proprie possibilità.

Rai 2 trasmetterà in diretta le due gare dalle 09:45 e dalle 13:30. RaiSport HD proporrà le fasi di gara dalle 13:00 alle 13:30. Sarà possibile seguire la gara in streaming su RaiPlay, Eurosport 1 (per le fasi finali), DAZN, Discovery Plus e HBO Max. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale.

A CHE ORA LO SCI ALPINISMO DOMANI ALLE OLIMPIADI

Giovedì 19 febbraio

Ore 09:50 Qualificazioni Sprint maschile e femminile – Bormio (Italia) – Diretta tv Rai 2

Ore 12:55 Semifinali e finali Sprint maschile e femminile – Bormio (Italia) – Diretta tv RaiSport HD (dalle 13:00 alle 13:30) e Rai 2 (dalle 13:30)

PROGRAMMA SCI ALPINISMO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (dalle 09:45) e RaiSport HD (dalle 13:00 alle 13:30)

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus, HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport