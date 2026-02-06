Mariah Carey canta Nel blu dipinto di blu alla Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi

Mariah Carey era la star più attesa della Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e ha allietato il pubblico presente sugli spalti dello Stadio San Siro e gli stimati due miliardi di telespettatori eseguendo l’iconica “Nel blu dipinto di blu“, la celeberrima canzone di Domenico Modugno che rappresenta un simbolo dell’italianità nel mondo.

L’esecuzione di una delle cantanti più famose al mondo, nota non soltanto per il brano legato alle festività natalizie ma per una serie di hit amate da tanti appassionati, è risultata pregevole, con una grande attenzione alla lingua italiana, anche se non sono mancate le critiche. Pochi istanti dopo è stata Laura Pausini a cantare l’Inno di Mameli durante il momento dell’alzabandiera.