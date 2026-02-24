Marco Bezzecchi resta con i piedi per terra: “Sono soddisfatto, ma i test sono diversi da un weekend di gara”

Marco Bezzecchi sarà uno degli osservati speciali questo weekend a Buriram in occasione del primo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP 2026. Il romagnolo dell’Aprilia ha impressionato positivamente nel corso dei test invernali e proverà a ricoprire il ruolo di antagonista principale delle Ducati (in particolare quella di Marc Marquez) nella lotta per il titolo iridato.

“I test sono andati abbastanza bene, abbiamo lavorato molto e questo ci ha aiutato a capire come si comporta la RS-GP26. Sono soddisfatto, anche se i test sono molto diversi da un weekend di gara. Ora abbiamo un po’ di tempo per lavorare e analizzare i dati, cercando di individuare ulteriori aree di miglioramento. I ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro e non vedo l’ora di iniziare finalmente a correre“, le parole del Bez alla vigilia del round thailandese.

Cauto ottimismo anche per il suo compagno di squadra e campione mondiale 2024 Jorge Martin, reduce da una lunga serie di infortuni: “Sono davvero impaziente di iniziare la stagione dopo le complicazioni dell’anno scorso dovute agli infortuni. Fisicamente mi sento molto meglio, ed è stato molto positivo prendere parte ai test pre‑stagionali a Buriram per prepararmi al meglio alla gara. Iniziamo l’anno con grande voglia di fare bene: la moto è migliorata, e anch’io. C’è tutto per vivere una grande stagione“.