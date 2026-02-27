Marco Bezzecchi impressiona nella FP1 del GP di Thailandia, Bagnaia in scia a Marc Marquez

La prima sessione di prove libere del Gran Premio di Thailandia, appuntamento inaugurale del Mondiale di MotoGP 2026, conferma quanto avevamo visto nei test della scorsa settimana: Aprilia vuole battagliare con Ducati sulla pista di Buriram, con le altre Case che rimangono distanti.

Marco Bezzecchi (Aprilia), come si era visto nei test dei giorni scorsi, è in ottima forma sulla pista thailandese e ha chiuso la prima sessione di prove libere davanti a tutti con il tempo di 1:29.346 con 110 millesimi di vantaggio su Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46) mentre è terza la seconda Aprilia di Jorge Martin a 205 millesimi, con lo spagnolo che sembra finalmente recuperato dopo le enormi difficoltà del 2025.

Quarta posizione per il giapponese Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) a 309 millesimi dalla vetta, quinta per Pedro Acosta (Red Bull KTM) a 332, mentre in sesta troviamo il campione del mondo Marc Marquez (Ducati Factory) a 426, subito davanti al suo vicino di box Francesco “Pecco” Bagnaia che chiude settimo a 445.

Ottava posizione per Franco Morbidelli (Ducati Pertamina VR46) che chiude a 588 millesimi da Bezzecchi, quindi nona per Alex Marquez (Ducati Gresini) a 666, con Luca Marini (HRC Honda) che chiude la top10 a 722. Si ferma in 15a posizione Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) a 1.001 dalla vetta, mentre è 22° ed ultimo Michele Pirro (Ducati Gresini) a 2.462.