Quando la MotoGP in tv, GP Thailandia 2026: orari prove libere, programma 27 febbraio, streaming

Venerdì 27 febbraio andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP della Thailandia, primo round del Motomondiale 2026. Sul tracciato di Buriram, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e della Sprint Race del sabato per la top-class, oltre che ovviamente per la gara domenicale.

Tanta curiosità su quello che accadrà sulla pista thailandese in MotoGP. I piloti e i team potranno sfruttare i riferimenti offerti da test pre-season che si sono disputati su questa pista, ma sarà chiaramente tutto da vedere in relazione ai possibili cambiamenti meteorologici. La Ducati vuole monopolizzare la scena e il confronto tra Marc Marquez e Francesco Bagnaia sarà il tema, ma attenzione all’inserimento di Marco Bezzecchi su Aprilia.

Il romagnolo ha fatto vedere cose molto interessanti nel corso della fase pre-stagionale e il feeling con la moto di Noale è ottimo. Bezzecchi potrebbe rivelarsi il pilota in grado di contrastare il dominio della Casa di Borgo Panigale nella massima cilindrata. Vedremo se anche altri sapranno inserirsi come Pedro Acosta sulla KTM, anche se lo spagnolo potrebbe essere condizionato dalle difficoltà tecniche del proprio mezzo.

Il venerdì del GP di Thailandia, primo round del Motomondiale 2026, sarà trasmesso in diretta televisiva, a pagamento, su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW. Non ci sarà la copertura in chiaro di TV8, in streaming su TV8.it. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-1 sul tracciato di Buriram.

MOTOGP IN TV

Venerdì 27 febbraio (orari italiani)

Ore 3.00-3.35 Moto3, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 3.50-4.30 Moto2, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 4.45-5.30 MotoGP, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 7.15-7.50 Moto3, Pre-qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 8.05-8.45 Moto2, Pre-qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 9.00-10.00 MotoGP, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

