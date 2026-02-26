MotoGP, Fabio Quartararo: “Yamaha sette decimi più lenta rispetto all’anno scorso. Ho le idee chiare sul mio futuro…”

Fabio Quartararo si appresta ad affrontare un 2026 di transizione, in cui proverà ad ottenere qualche buon risultato in attesa di trasferirsi a fine anno dalla Yamaha alla Honda. Il pilota francese, campione del mondo MotoGP nel 2021, sembra aver già deciso (in base a numerose indiscrezioni) di mettere fine alla sua lunga avventura nella casa di Iwata per inseguire una nuova sfida.

I test invernali non sono stati incoraggianti per il Diablo, che si presenta alla vigilia del primo round stagionale senza un vero obiettivo: “Non ho aspettative. È difficile mantenere la calma perché sono consapevole del mio potenziale. A settembre, quando ho provato la moto a Barcellona, le sensazioni non erano delle migliori perché il motore era nuovo ma la situazione non era cambiata più di tanto. Sono gli ingegneri che devono trovare qualcosa che ci permetta di trovare una base“.

Quartararo ha poi quantificato il calo prestazionale della M1 con il nuovo motore V4 in base ai dati raccolti tra Sepang e Buriram nella pre-season: “Il ritmo della simulazione di gara nei test è stato più o meno sette decimi al giro più lento rispetto a quello dell’anno scorso. Yamaha non sa quando la moto sarà veloce, ma in sei mesi non siamo riusciti a migliorare“.

Il 26enne nizzardo, parlando con i media in Thailandia nel giovedì che precede le prime prove libere del campionato, non ha potuto svelare ufficialmente il suo futuro che lo vedrà in Honda fino al 2028: “Non posso dire molto sul mio futuro, solo che ho le idee chiare e questo mi aiuta anche mentalmente. Honda ha una moto che va bene…“, le parole del francese riportate da Motorsport.com.