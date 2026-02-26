MotoGP, Francesco Bagnaia: “Ci lasciamo alle spalle una bella pre-season, ho buone sensazioni alla guida”

Francesco Bagnaia si presenta con un cauto ottimismo alla vigilia del primo round del Mondiale MotoGP 2026, in programma questo weekend sulla pista di Buriram per il Gran Premio di Thailandia. Il pilota piemontese del team ufficiale Ducati ha ben figurato nei test invernali, dimostrando fin da subito un buon feeling alla guida della Desmosedici GP26 e candidandosi quindi ad un possibile ruolo da protagonista per il campionato.

“Ci lasciamo alle spalle una bella pre-season, abbiamo lavorato bene, completato tutte le prove e scenderemo in pista per il GP con una buona base. Ho belle sensazioni alla guida, c’è una bella atmosfera e la giusta motivazione per affrontare la stagione. La prima gara è sempre speciale, e in generale, questo tracciato si è sempre adattato bene alle caratteristiche della Desmosedici GP“, le parole di Pecco in vista dell’appuntamento inaugurale della nuova stagione.

Grande curiosità per capire come evolverà nelle prime gare il confronto diretto tra Bagnaia ed il campione del mondo in carica Marc Marquez, che si è preso inevitabilmente il ruolo di leader della squadra dopo aver dominato la scena nel 2025. Il Mondiale è molto lungo, ma la sensazione è che Bagnaia abbia bisogno di cominciare molto forte sin dai primi round per mettere pressione al fuoriclasse catalano ed iscriversi ufficialmente alla lotta per il titolo.