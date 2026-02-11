Seguici su
Milano Cortina 2026OlimpiadiSlittinoSport Invernali

Luciano Buonfiglio: “Grati all’Italia che ha costruito questa pista e rilancerà il movimento”

Pubblicato

9 minuti fa

il

Luciano Buonfiglio
Luciano Buonfiglio / LaPresse

La pista Eugenio Monti di Cortina si tinge d’azzurro. Andrea Voetter e Marion Oberhofer conquistano il titolo nel doppio femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina per lo slittino. L’equipaggio italiano chiude la gara con 1:46.284, il crono complessivo che vale l’oro olimpico.

Al termine della gara chiusa con lo splendido trionfo delle due atlete italiane davanti Eitberger/Matschina, il presidente del CONI Luciano Buonfiglio è intervenuto ai microfoni di Rai 2 per commentare l’eccellente risultato ottenuto e soffermarsi sull’ottimo cammino della squadra italiana in questi primi giorni di gara.

L’analisi della prova delle due azzurre e l’importanza della pista di Cortina: “Le nostre atlete hanno saputo mantenere il sangue freddo, sono state due fenomeni, hanno saputo sentire il carico di responsabilità perché questo è uno sport che non ti perdona niente. Siamo grati all’Italia che ha realizzato questa pista. Questa struttura rilancerà il movimento“.

Il cammino dello slittino e i risultati raggiunti fin qui: “L’Italia sta dimostrando la purezza di un’anima che vince. Abbiam fatto bene a seguire Armin Zöggeler e la squadra. Per i numeri del movimento, hanno realizzato un risultato eccezionale. Siamo presenti in tutte le discipline. Lo sport italiano sta offrendo un messaggio eccezionale con quanto gli atleti stanno facendo“.

