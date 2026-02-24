Luca Nardi sfrutta il forfait di Fils e viene ripescato a Dubai. Definito l’avversario di primo turno

Due giorni dopo aver perso al tie-break del terzo set contro lo spagnolo Pablo Carreño Busta nell’ultimo turno delle qualificazione, Luca Nardi è stato ripescato nel tabellone principale dell’ATP 500 di Dubai 2026. Il giovane tennista marchigiano ha usufruito del forfait in extremis di Arthur Fils, accedendo al main draw da lucky loser con all’orizzonte una sfida molto complicata.

Il 22enne azzurro scenderà in campo oggi pomeriggio sul cemento degli Emirati Arabi Uniti contro il quotato Jiri Lehecka, ottava testa di serie del seeding e n.24 del ranking mondiale. Nardi prende dunque il posto del francese Fils, che era reduce da un’ottima settimana in cui aveva raggiunto la finale (poi persa nettamente con il n.1 al mondo Carlos Alcaraz) a Doha.

Nessun precedente ufficiale a livello ATP tra il pesarese ed il ceco, con quest’ultimo che va considerato inevitabilmente il favorito d’obbligo per la vittoria. Il giocatore italiano, alle prese con una lunga crisi di risultati negli ultimi mesi, è uscito dalla top100 e con i tanti punti in scadenza questa settimana rischia di perdere tante posizioni nel caso in cui non dovesse riuscire nell’impresa di superare almeno un turno a Dubai.