Lorenzo Musetti tornerà in campo a Indian Wells? Ultimi controlli positivi, arriva l’ok dei medici

Ci sarà con ogni probabilità anche Lorenzo Musetti a Indian Wells in occasione del primo Masters 1000 della stagione, in programma dal 4 al 15 marzo. Il tennista toscano sembra aver recuperato infatti finalmente dall’infortunio muscolare rimediato lo scorso 28 gennaio a Melbourne e avrebbe ricevuto il via libera dei medici per tornare in campo.

Il numero 5 del ranking mondiale, costretto a ritirarsi in vantaggio di due set a zero contro Novak Djokovic nei quarti degli Australian Open, si è fermato per diverse settimane rinunciando all’intera tournée sudamericana a causa di un problema muscolare all’ileo-psoas della gamba destra che gli ha impedito di prendere parte ai tornei di Buenos Aires, Rio de Janeiro e Acapulco.

Gli ultimi controlli sono stati positivi, come riporta Sky Sport, quindi Musetti si sta preparando per fare il suo rientro nel circuito maggiore già a partire dalla prossima settimana sul cemento americano di Indian Wells. Dopo la California il carrarino farà tappa poi a Miami (18-29 marzo) per un altro Masters 1000, valevole come secondo atto del Sunshine Double.