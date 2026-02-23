ATP Dubai 2026, ritorno con vittoria per Draper. Buon esordio per Auger-Aliassime

Si è alzato il sipario sull’ATP 500 di Dubai, che ha visto il ritorno in campo di Jack Draper. L’ex numero quattro del mondo non giocava un match ufficiale dal primo turno dell’US Open dell’anno scorso e ha bagnato il suo esordio con una convincente vittoria contro il francese Quentin Halys, che era stato semifinalista di questo torneo nella passata edizione. Il britannico si è imposto in due set con il punteggio di 7-6 6-3 dopo un’ora e trentasette minuti di gioco e adesso attende al secondo turno il vincente del match tra il francese Rinderknech e l’ungherese Marozsan.

Buona la prima anche per Felix Auger-Aliassime, che lo scorso anno ha raggiunto la finale a Dubai, persa poi in maniera rocambolesca contro Stefanos Tsitsipas. Il canadese, testa di serie numero uno, ha cominciato il suo cammino contro il cinese Zhizhen Zhang, vincendo in due set per 6-3 7-6 dopo un’ora e cinquanta minuti di gioco.

Al prossimo turno Auger-Aliassime se la vedrà con il francese Giovanni Mpetshi Perricard, uscito vincitore da una pazzesca battaglia di tre tie-break con la wild card tunisina Moez Echargui. Il transalpino si è imposto per 7-6 (3) 6-7 (3) 7-6 (4) dopo oltre due ore e mezza di gioco, in un match in cui ha messo a segno 29 ace.

Comincia bene anche Stan Wawrinka. Il veterano svizzero, che è al suo ultimo anno di carriera, ha battuto al primo turno il libanese Benjamin Hassan, che ha ricevuto una wild card, in due set per 7-5 6-3. Adesso Wawrinka attende il vincente della sfida tra il russo Medvedev, testa di serie numero tre, ed il cinese Shang.

RISULTATI ATP DUBAI 2026

Mpetshi Perricard (Fra) b. Echargui (Tun) 7-6 6-7 7-6

Wawrinka (Sui) b. Hassan (Lib) 7-5 6-3

Auger-Aliassime (Can) b. Zhang (Chn) 6-3 7-6

Draper (Gbr) b. Halys (Fra) 7-6 6-3