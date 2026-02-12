Lubiana-Trento oggi, Champions League volley 2026: orario, tv, programma, streaming

La quinta giornata del girone C di Champions League mette di fronte ACH Volley Lubiana e Itas Trentino, in una sfida che può rivelarsi decisiva per il cammino europeo dei gialloblù. La formazione di Marcelo Mendez, attualmente seconda in classifica con 8 punti, è chiamata a reagire dopo il pesante 0-3 incassato nella finale di Coppa Italia contro Verona, una battuta d’arresto che ha lasciato amarezza ma anche voglia di riscatto.

Il girone è fin qui dominato dallo Ziraat Bankkart Ankara, a punteggio pieno con 12 punti, mentre Trento ha conquistato tre vittorie in quattro partite: netto 3-0 all’andata contro Lubiana, successo esterno a Tours, vittoria sofferta al tie-break contro i francesi e sconfitta in Turchia contro la capolista. Proprio il ko di Ankara ha complicato la corsa al primo posto, ma i trentini hanno ancora margine per consolidare la seconda posizione e giocarsi tutto nello scontro diretto dell’ultima giornata.

La trasferta alla Sportna Dvorana Tivoli nasconde però diverse insidie. Lubiana, terza con 3 punti, ha dimostrato di saper essere pericolosa in casa, come testimonia il netto 3-0 rifilato a Tours. Gli sloveni, guidati dall’esperienza di Urnaut e Stern, proveranno a sfruttare il fattore campo per tenere viva una minima speranza europea.

Per Trento il momento è delicato anche sul piano dell’organico. Restano infatti indisponibili due pedine fondamentali come Daniele Lavia e Alessandro Michieletto, entrambi alle prese con una frattura da stress a una vertebra lombare che ne ha rallentato il recupero. Un’assenza pesante, soprattutto in termini di qualità e peso offensivo sugli esterni, che costringe Mendez a trovare soluzioni alternative e a chiedere uno sforzo supplementare a Faure, Rychlicki e agli altri attaccanti. All’andata, all’ilT quotidiano Arena, Trento si impose 3-0 con autorità, chiudendo tutti i set con lucidità nei momenti decisivi e facendo valere un attacco al 61% di efficienza. In trasferta servirà la stessa solidità, soprattutto in ricezione e nei finali punto a punto.

Il fischio d’inizio è in programma alla Sportna Dvorana Tivoli di Lubijana giovedì 12 febbraio con inizio alle 20.00. La partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma a pagamento Sky sul canale Sky Sport Max (206 della piattaforma Sky), mentre è prevista la diretta streaming su Dazn (visibile saltuariamente anche sul canale 214 di Sky), su Now Tv, su Sky Go e su Eurovolley tv. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra ACH Volley Lubiana e Itas Trentino.

A CHE ORA LA CHAMPIONS LEAGUE DI VOLLEY MASCHILE OGGI

Giovedì 12 febbraio – Sportna Dvorana Tivoli di Lubijana

Ore 20.00 ACH Volley Lubiana vs Itas Trentino

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY MASCHILE2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max (206 della piattaforma Sky)

Diretta streaming: Dazn, Now Tv, Sky Go e su Eurovolley tv (eurovolley.tv)

Diretta Live testuale: OA Sport.