Volley, Trento inizia l’avventura in Champions League: il Lubiana dei big sloveni da prendere con le pinze

Trento si appresta a incominciare la propria avventura nella Champions League 2026 di volley maschile: dopo aver alzato al cielo il prestigioso trofeo nel 2024 e dopo aver trascorso un anno di purgatorio in CEV Cup, i Campioni d’Italia si rimetteranno in gioco nella massima competizione europea. L’appuntamento è per giovedì 11 dicembre (ore 20.30), quando ospiteranno il Lubiana alla ilT quotidiano Arena all’ombra del Monte Bondone: esordio da prendere con le pinze contro la formazione slovena, promossa dai preliminari e desiderosa di mettersi in luce.

I dolomitici si presenteranno all’appuntamento dopo aver infilato cinque vittorie consecutive in Superlega, tra cui quelle di peso contro la capolista Perugia e Modena. L’Itas punta a incominciare al meglio il cammino nel gruppo A, in cui figurano anche l’insidiosa compagine turca dello Ziraat Bankkart Ankara e i rognosi francesi del Tours: obiettivo primo posto per qualificarsi direttamente ai quarti di finale, mentre le seconde classificate dei cinque gironi e la migliore seconda disputeranno un playoff per meritarsi il diritto di proseguire la propria avventura.

Difficile pensare a un turnover massiccio da parte di coach Marcelo Mendez, che dovrebbe affidarsi ai suoi uomini di riferimento: gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Jordi Ramon, l’opposto Theo Faure (con Gabi Garcia a disposizione), il palleggiatore Riccardo Sbertoli, i centrali Flavio Gualberto e Simon Torwie, il libero Gabriele Laurenzano. Tra le fila del Lubiana spiccano tante ex conoscenze della Superlega e della Nazionale Slovena, capace di conseguire grandi risultati nell’ultimo lustro: l’opposto Toncek Stern, lo schiacciatore Tine Urnat (sarà affiancata da Luka Marovt), il centrale Alen Pajenk, il palleggiatore Gregor Ropret.

