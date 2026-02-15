Lorenzo Sommariva: “Grande lavoro di Moioli, non mi aspettavo che fosse così prendersi una medaglia”

L’argento conquistato nella prova mista a squadre di snowboardcross a Livigno porta una firma chiara: quella dell’Italia guidata dall’esperienza di Michela Moioli e dall’emozione della prima volta di Lorenzo Sommariva. Un podio che ricalca quello già vissuto a Pechino 2022 e che conferma la fuoriclasse bergamasca come comune denominatore del successo azzurro sulla tavola.

Per Sommariva, ligure di nascita ma ormai di casa in Valle d’Aosta, si tratta della prima medaglia in carriera, arrivata al termine di una gara intensa e ricca di contatti: “E’ stato impegnativo, non me l’aspettavo che fosse così prendere una medaglia, ma sono felicissimo. Essere protagonisti della medaglia del record storico per l’Italia è una sensazione meravigliosa. Si corre entrambi per raggiugere lo stesso obiettivo e trasferire tranquillità al compagno può aiutare. Il segreto della medaglia è stato stare in piedi, visti i contatti nei quarti ed in finale. Sono riuscito a tenere il gap ridotto, poi l’egregio lavoro l’ha fatto Michela“, ha raccontato l’azzurro (fonte: FISI).

La cavalcata azzurra prende forma già in semifinale, chiusa con autorità, prima dell’atto decisivo in cui la Francia parte forte nella frazione maschile. Gran Bretagna e Italia restano però in scia e, al cambio, è la sfida tra le donne a decidere tutto: Bankes vola verso l’oro per i britannici, mentre Moioli supera la francese Casta assicurando all’Italia un altro prestigioso argento.

Alle spalle del duo protagonista, si fermano invece al primo turno Omar Visintin e Sofia Groblechner (Italia 2), eliminati subito dietro Francia 2 e Svizzera 1. Resta comunque un bilancio più che positivo per la spedizione azzurra, che chiude il programma olimpico dello snowboard alpino di Milano Cortina 2026 con un argento e due bronzi complessivi tra parallelo e snowboardcross.