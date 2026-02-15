Michela Moioli: “Dopo gli ultimi anni mai avrei creduto di prendere due medaglie”

Michela Moioli porta a quattro il numero di medaglie olimpiche vinte in carriera, conquistando a Livigno per la seconda volta consecutiva, dopo Pechino 2022, l’argento a squadre miste dello snowboardcross: l’azzurra ai microfoni della FISI traccia un bilancio della manifestazione, nel corso della quale ha conquistato anche il bronzo individuale.

Le differenze d’approccio rispetto alla gara individuale: “L’Olimpiade è finita e ci siamo portati dietro qualcosa di bello anche oggi. Bello, molto bello. Rispetto alla gara singola, cerco di pensare di avere un alleato con cui costruire insieme la gara. Siamo stati bravi sin da stamattina a darci man forte l’uno con l’altra. A me piace rimontare“.

L’andamento della prova odierna ed il bilancio conclusivo dei Giochi: “Avevamo batterie toste sin dai quarti di finale, però ci abbiamo creduto e turno dopo turno abbiamo costruito una gran gara e mi sono divertita a fare sorpassi. Dopo gli ultimi anni, mai avrei creduto di prendere due medaglie, ma grazie al supporto di famiglia e tanti amici ce l’ho fatta e sono tanto orgogliosa di me stessa“.