Moioli-Sommariva spettacolari! Argento nello snowboardcross a coppie alle Olimpiadi

L’aveva annunciato Cesare Pisoni dopo le gare individuali: “Nella prova a coppie andiamo per il titolo”. E così è stato: lo snowboardcross regala un’altra medaglia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nella prova mista conquistano uno spettacolare argento Lorenzo Sommariva e Michela Moioli, che trova il bis dopo quello agguantato a Pechino con Omar Visintin.

Una gara spettacolare, che vede l’uomo partire prima e consegnare poi il testimone nelle mani della donna. Nella Big Final Sommariva è rimasto attaccato a Gran Bretagna e Francia, ha sfruttato la caduta dell’Australia lasciando un ottimo margine a Moioli (nei quarti è stata protagonista di una rimonta eccezionale che ha tenute vive le speranza dell’Italia). L’azzurra poi ha messo la sua firma, con uno spettacolare sorpasso su Lea Casta, agguantando l’argento.

L’oro è andata ad una super Gran Bretagna: Huw Nightingale assieme ad una clamorosa Charlotte Bankes che è stata la trascinatrice della squadra, pronta a riscattare la delusione della gara individuale. Eliminata invece ai quarti di finale l’altra coppia italiana con Omar Visintin e Sofia Groblechner.