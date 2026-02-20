L’Olanda può spezzare il sogno della top3 per l’Italia: possibile poker di ori tra short track e speed skating

L’Italia occupa il terzo posto nel medagliere delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 con 9 ori, 5 argenti e 12 bronzi, alle spalle dell’inarrivabile Norvegia (17-10-10) e degli USA (9-12-6). Siamo ormai entrati nel weekend conclusivo della rassegna a cinque cerchi e il Bel Paese sta cullando sempre di più il grande sogno: concludere nella top-3 del medagliere, da super potenza dello sport internazionale, da vera padrona di casa, da autentico punto di riferimento a livello globale.

La sensazione è che la conquista di un altro titolo garantirebbe maggiore sicurezza, avvicinando sensibilmente gli azzurri il piazzamento sul podio finale (con anche la possibilità, comunque molto complessa, di attaccare gli americani), ma senza portare a casa un titolo bisognerà inevitabile voltare lo sguardo e osservare cosa succede alle spalle. All’inseguimento si sono inseriti di forza i Paesi Bassi, che hanno conquistato il settimo oro grazie all’affermazione per appena sei centesimi di Antoinette Ripma-de Jong sui 1500 metri di speed skating (attenzione anche al computo degli argenti: sono in vantaggio rispetto all’Italia per 7-5).

Gli oranje hanno ancora quattro carte importanti per fare risuonare l’Het Wilhelmus sul ghiaccio del capoluogo lombardo: le due mass start di speed skating (in programma sabato 21 febbraio) e le due gare di short track previste stasera (staffetta maschile e 1500 metri femminili). Partiamo da stasera: la scuola sudcoreana ha un peso importante nella specialità più lunga, ma una fuoriclasse come Xandra Velzeboer, o anche le sue compagne Suzanne Schulting e Michelle Velzeboer, potrebbero fare saltare il banco, senza dimenticarsi delle nostre Arianna Fontana, Arianna Sighel ed Elisa Confortola; la staffetta maschile parte sfavorita rispetto a Italia, Corea del Sud e Canada, ma lo short track è spesso imprevedibile e dunque bisognerà prestare parecchia attenzione.

Capitolo mass start di pattinaggio di velocità: Marijke Groenewoud è la Campionessa del Mondo e ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco, ma Francesca Lollobrigida (bronzo iridato e a Pechino 2022) ha i mezzi per regalarsi il terzo oro di fronte al proprio pubblico dopo aver trionfato su 3000 e 5000 metri; Andrea Giovannini è il Campione del Mondo della partenza in linea, ma Jorrit Bergsma e Bart Hoolwerf potrebbero fare la differenza in una gara che si preannuncia comunque molto equilibrata e incerta.

Altre Nazioni all’inseguimento? La Germania e la Francia sono a quota sei ori: i tedeschi sono favoriti nelle due gare rimanenti di bob e possono giocarsela nella mass start di biathon femminile, dove le transalpine partiranno con i favori del pronostico come nella staffetta mista di sci alpinismo. Senza sottovalutare la Svizzera (6) e la Svezia (6) in un fine settimana che si preannuncia rovente e che si spera possa terminare con un podio nel medagliere, che sarebbe storico per l’intera Italia sportiva: posizione mai raggiunta alle Olimpiadi Invernali (mai meglio di quarti, a Grenoble 1968 e Lillehammer 1994) e festeggiata soltanto in due occasioni in versione estiva (secondi a Los Angeles 1932 e terzi a Roma 1960).