LIVE Virtus Bologna-ASVEL Villeurbanne, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Una buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della match di ventiseiesima giornata di Eurolega 2025-2026 che vede la Virtus Bologna opposta all’ultima della classifica fino a questo momento, l’ASVEL Villeurbanne. Ovviamente da rimarcare è il fatto che le V nere siano davanti a una notevole opportunità di riavvicinare la zona play-in.

La squadra allenata da Dusko Ivanovic arriva però a questo confronto con diversi problemi di infermeria. Alessandro Pajola dovrà rimanere fermo a lungo per operazione chirurgica, e anche Matt Morgan resterà fuori in seguito a una distorsione alla caviglia sinistra occorsa contro Trento. Perlomeno la presenza di Carsen Edwards è certa, dal momento che è tornato anche in campionato. Al completo invece il club francese, che ha recuperato Edwin Jackson. Dentro anche Alen Smailagic.

L’andata, giocata lo scorso 17 ottobre, vide la Virtus passare con il punteggio di 83-90 e con una delle più belle serate italiane di Edwards, che nell’occasione infilò 36 punti. Fattore da rimarcare: finora l’ASVEL è l’unica squadra che non è mai riuscita a vincere una singola partita continentale lontano da casa. Ci sono alcuni ex del campionato italiano: Paul Eboua, che era a Trapani prima delle vicende che ne hanno causato l’esclusione, David Lighty (Cantù, Cremona, Trento, Sassari) e, da assistente, Edoardo Casalone.

Queste le parole di coach Ivanovic alla vigilia, dal sito societario: “Con tutte le difficoltà che abbiamo in questo momento abbiamo un’altra partita complessa come questa contro l’Asvel che per me è una delle squadre migliori a livello fisico in Eurolega. Loro giocano molto bene in transizione, oltre ad avere ottimi tiratori e guardie con molti punti e assist nelle mani, come Heurtel. Dovremo trovare per questo motivo le migliori energie possibili e fare sicuramente meglio dell’ultima partita giocata nel campionato italiano“.

Il match tra Virtus Bologna e ASVEL Villeurbanne vedrà alzarsi la palla a due alle ore 20:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!