Basket, colpo Brescia a Milano. Trento supera la Virtus Bologna nel 18esimo turno di Serie A

Si è da poco conclusa la diciottesima giornata della Serie A di basket 2025-2026. Nel ricco programma della domenica, sono state sei le partite giocate che hanno modificato e non poco la classifica. Andiamo a riassumere tutti i risultati di oggi.

OLIMPIA MILANO-GERMANI BRESCIA 81-90

Grande colpo esterno di Brescia che supera una Milano ancora in difficoltà. Gli ospiti partono subito forte piazzando con Rivers il +5. Nebo riavvicina l’Olimpia che con Ellis si porta sul momentaneo -1. I meneghini trovano il ritmo giusto e con la tripla di Ricci volano sul +4. Nel finale di frazione a Ricci risponde Burnell. Brooks, in avvio di quarto, piazza il break ed i padroni di casa si ritrovano improvvisamente sul +14. Bilan e Della Valle cercano di reagire e la Leonessa risale fino al -5. 50-43 all’intervallo lungo.

Nella ripresa è battaglia vera: Rivers riporta sotto Brescia, poi Ndour sigla il -2. A metà frazione gli ospiti trovano il sorpasso, prima del nuovo vantaggio milanese grazie alla tripla di Shields. Dopo i vari giri in lunetta, è Bilan a firmare il nuovo +2 Germani. L’ultimo quarto è molto equilibrato; Brooks da tre riavvicina Milano, poi è il solito Shields ad operare il sorpasso. Della Valle piazza i liberi del 79 pari e poi le due triple di fila che spaccano la partita. Brooks sbaglia, Guduric viene espulso e Brescia può fare festa.

Tabellino: MIL: Brooks 19, Ricci 17, LeDay 12, Shields 12. BRE: Della Valle 31, Bilan 17, Rivers 14, Burnell 10

DINAMO SASSARI-CREMONA 104-86

Ampia vittoria della Dinamo che batte nettamente Cremona tra le mura amiche. Isolani in vantaggio già nei primi minuti, la tripla di Visconti vale infatti il +7. Willis riavvicina gli ospiti ma Visconti è letteralmente scatenato. I lombardi cercano di resistere ma i sardi certificano il loro vantaggio. Casarin sigla il nuovo +10, Cremona fatica in attacco e dopo minuti di confusione McGlynn segna il +13.

Nel secondo tempo il copione è lo stesso. Beliuskas e McGlynn sono i protagonisti del match e grazie ai loro punti Sassari allunga sul +14. Visconti alimenta il parzial, Casarin non riesce a fare la differenza e Vincini allunga ancora. Nell’ultimo quarto Thomas trova il +20, Casarin risponde ma poi viene espulso. Cremona perde la testa ed i sardi superano quota 100 con Buie. Nel finale è un assolo Dinamo fino al 104-86 finale.

Tabellino: SAS: McGlynn 19, Visconti 19, Thomas 12, Beliauskas 11, Buie 10. CRE: Willis 19, Durham 17, Grant 12, Ndiaye 11, Casarin 9

TRIESTE-TREVISO 84-76

Terza vittoria consecutiva per Trieste che, con qualche difficoltà, batte Treviso, fanalino di coda dopo l’esclusione di Trapani. Dopo il 0-4 in apertura, Trieste risponde subito con Ross. Gli ospiti però restano avanti con Cappelletti prima della tripla di Ramsey che vale il sorpasso giuliano. Miaschi piazza due triple e la Nutribullet trova un parziale che vale il +8. Ramsey ed Uthoff acciuffano la parità e con Brown i padroni di casa tornano in vantaggio.

Nella ripresa, Trieste fugge con Ross prima della tripla di Torresani. Ramesy è ancora protagonista ma Cappelletti tiene in piedi Treviso (-3). L’ultimo quarto è decisivo e parte con la tripla di Brown. Gli ospiti accorciano con Weber e grazie a Radosevic si riportano sul -1. La tripla di Ross ed il contropiede di Toscano-Anderson valgono il +6 giuliano a 1’20” dal termine. Treviso non segna più e Ramsey chiude il match 84-76.

Tabellino: TRI: Ramsey 18, Brown 17, Sissoko 17, Uthoff 12. TRE: Pinkins 18, Torresani 15, Cappelletti 13, Weber 12

VARESE-REGGIANA 61-76

Lo scontro per la undicesima piazza viene vinto dalla Reggiana che supera in trasferta Varese. Il primo quarto è un assolo ospite. I padroni di casa segnano solo 8 punti e gli emiliani sono avanti di ben sedici lunghezze dopo 10′. Varese si sblocca con Renfro e Moore ma Reggio rimane davanti gestendo il margine. Moore continua l’avvicinamento lombardo ed a fine primo tempo il punteggio recita 24-35.

Echenique apre la ripresa prima che Iroegbu sigli un gioco da tre punti. La schiacciata di Moore vale il -10, Barford mette fine al digiuno ospite e Severini piazza la tripla. Gli emiliani però, a differenza degli avversari, sono abili a sfruttare i liberi e si riportano sul +18. Nel quarto finale il parziale in apertura degli ospiti vale il +24 che spacca la partita. Varese non segna mai dall’arco e la Reggiana può gestire il suo vantaggio fino alla fine.

Tabellino: VAR: Iroegbu 18, Moore 10, Librizzi 8, Stewart e Renfro. REG: Echenique 15, Caupain 15, Barford 12, Uglietti 8

VIRTUS BOLOGNA-TRENTO 85-87

Dopo Milano, cade in casa la Virtus Bologna, battuta dall’Aquila Trento dopo aver controllato tutta la partita. Botta e risposta fin dal primo quarto; Diarra segna il +2 dopo minuti concitati e con Niang le V-nere trovano il primo parziale che vale il +7. Edwards sale in cattedra ma Trento rimane attaccata con la tripla di Jogela. Battle segna una tripla e con il solito Jogela gli ospiti passano addirittura in vantaggio. La Virtus reagisce ed Edwards appoggia il contro sorpasso. La sua tripla vale il 44-42 di fine primo tempo.

Nella ripresa Edwards fa sul serio e da solo sigla i canestri che valgono il +9. Trento si sblocca con Jakimovski ma prima Morgan e poi Niang tengono in testa le V-nere. Il match si spacca Jallow ed il solito Edwards piazzano il +15 ma Steward tiene in piedi i trentini prima dei 10′ finali. Battle sigla la tripla del -6 e Mawugbe riporta sotto Trento. Edwards tiene in vantaggio la Virtus ma gli ospiti si fanno sempre più pericolosi e con Bayehe arrivano sul -1. Poi Battle segna la tripla del +2, la Virtus non segna più e Trento vince incredibilmente a Bologna.

Tabellino. VIR: Edwards 23, Alston jr 17, Niang 15, Diarra 10. TRE: Battle 17, Bayehe 17, Jogela 14, Jakimovski 12