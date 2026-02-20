Dove vedere in tv Canada-USA, Finale hockey ghiaccio Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming

Un’altra volta Canada contro USA. Sarà questa la finale maschile del torneo di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sarà l’ultimo oro assegnato, quello di domenica alle 14:10, e se lo giocheranno due squadre dai cui Paesi sono giunte tante critiche all’Arena Santa Giulia che, però, si sono trasformate in complimenti nel periodo olimpico.

Per l’una e l’altra squadra percorso netto fino a questo momento, anche se con alcuni brividi particolarmente importanti. In particolare, il Canada ha rischiato nei quarti, dovendo prevalere oltre i tempi regolamentari contro la Cechia. Stesso discorso per gli Stati Uniti, che si sono dovuti imporre oltre i 60′ contro la Svezia.

In semifinale situazioni diverse. Per gli USA netta vittoria contro la Slovacchia, mentre per il Canada sudatissimo 3-2 contro la Finlandia. E così sarà caccia al decimo oro per i canadesi, mentre agli americani potrebbe toccare il terzo. Sarà anche una giornata piena di NHL: del resto la totalità dei due roster è composta da giocatori della lega professionistica a stelle e strisce.

La finale tra Canada e USA si giocherà domenica 22 febbraio alle ore 14:10. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Rai2 e in diretta streaming su RaiPlay, Discovery+, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA L’HOCKEY SU GHIACCIO DOMENICA ALLE OLIMPIADI

Domenica 22 febbraio

Ore 14:10 Canada-USA (finale 1° posto) all’Arena Santa Giulia (PalaItalia) di Milano, Italia – Diretta tv su Rai2

PROGRAMMA HOCKEY SU GHIACCIO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2

Diretta streaming: RaiPlay, Discovery+, HBO Max, Eurosport 1, DAZN

Diretta testuale: OA Sport