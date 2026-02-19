Jonathan Milan vince all’UAE Tour: “Allo sprint ero rilassato, ultimo chilometro effetto centrifuga”

Jonathan Milan ha vinto la quarta tappa dell’UAE Tour, imponendosi sul traguardo imponendosi in volata sul traguardo di Fujairah. L’alfiere della Lidl-Trek ha dettato legge allo sprint distanziando il britannico Ethan Vernon e suo fratello Matteo, tesserato per la Groupama-FDJ United. Si tratta del 28mo successo da professionista per il 25enne friulano, che in questa stagione aveva già alzato le braccia al cielo nelle prime due frazioni dell’AlUla Tour.

Lo sprinter ha analizzato la propria prestazione: “Avevo dei dubbi sul fatto che i fuggitivi venissero raggiunti, era un gruppo estremamente forte e li abbiamo sempre tenuti a circa due-tre minuti. I miei compagni di squadra sono stati davvero bravi nel tenerli sotto controllo, hanno fatto un ottimo lavoro, uno sforzo davvero notevole da parte loro e devo ringraziarli come sempre“.

Jonathan Milan ha poi proseguito: “A un chilometro dall’arrivo ero un po’ più rilassato, devo ammetterlo, ma in uno sprint non si è mai troppo rilassati. Sapevamo che sarebbe stato un po’ stressante, perché l’ultimo chilometro con questo grande rettilineo ha sempre un effetto un po’ “centrifuga” ed è difficile rimanere tutti insieme. Anche i miei compagni di squadra erano lì e hanno fatto un lavoro fantastico per tenermi sempre nelle prime posizioni e portarmi al traguardo nel modo migliore. Ho dovuto solo sprintare, sono davvero contento della mia prestazione“.

Grande soddisfazione anche per il fratello Matteo, ottimo terzo e al suo primo podio in un evento World Tour: “Sono davvero felice anche per lui. Sapevo che avrebbe potuto fare molto bene. Subito dopo il traguardo mi ha detto che era terzo. Per me è stata una gioia ancora più grande, ma sono contento che oggi non mi abbia battuto. Forse un giorno ci riuscirà!“.