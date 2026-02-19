UAE Tour 2026: Milan si prende in volata la quarta tappa, primo podio per il fratello Matteo!

Si chiude nel segno dell’Italia anche la quarta tappa dell’UAE Tour 2026. Dopo lo splendido successo di Antonio Tiberi di ieri, nella giornata odierna Jonathan Milan si è imposto in volata al termine della frazione lunga 182 km che ha visto partenza ed arrivo a Fujairah. Grandissima prova di forza per il corridore in forza alla Lidl-Trek, arricchita dalla presenza sul podio del fratello Matteo (Groupama-FDJ United), piazzatosi terzo.

La frazione è stata perlopiù caratterizzata dalla lunga fuga di quattro corridori, nello specifico Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost), Stefan De Bod (Modern Adventure Pro Cycling), Lorenzo Milesi (Movistar) e Patrick Gamper (Jayco AlUla), poi ripresa dentro l’ultimo chilometro, quando l’azzurro ha capitalizzato il buon lavoro in casa Lidl-Trek lanciando uno sprint poderoso che gli ha consentito di mettere a referto la sua terza vittoria in stagione precedendo Ethan Vernon (NSN Cycling Team) e, appunto, Matteo Milan, al suo primo podio tra i professionisti.

A chiudere la top 5 sono stati invece Gerben Thijssen (Alpecin-Premier Tech), quarto classificato davanti a Robin Froidevaux (Tudor Pro Cycling Team) e Matteo Malucelli (XDS Astana Team), rimasto chiuso nel gruppo una volta partito l’allungo decisivo.

Nessuno scossone chiaramente nella classifica generale, dove la maglia rossa è sempre di proprietà di Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) con un vantaggio di 21 secondi su Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG). Terzo invece Harold Tejada (XDS Astana), con un gap di 1’00. Domani, venerdì 20 febbraio, si svolgerà la quinta tappa (Dubai Al Mamzar Park-Hamdan Bin Mohammed Smart University, 166 km).