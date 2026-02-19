Volta ao Algarve, Paul Seixas beffa Juan Ayuso e trionfa nella seconda tappa

Grande spettacolo nella seconda tappa della Volta ao Algarve 2026. La vittoria sull’Alto da Foia è stata conquistata da Paul Seixas, capace prima di seguire Juan Ayuso e João Almeida e poi di batterli nella volata finale con un guizzo da corridore esperto. Per il francese classe 2006 si tratta della prima vittoria in carriera da professionista. Grazie al secondo posto Juan Ayuso è il nuovo leader della generale (con lo stesso tempo del transalpino), in attesa della cronometro di domani.

La frazione, partita da Portimão e conclusa a Foia dopo 147.2 chilometri, ha visto nelle prime battute lo sviluppo di una fuga di nove corridori. Dopo aver superato il primo GPM di giornata, il Picota (1.4 km al 7,9% di pendenza media), gli attaccanti hanno superato il lungo tratto centrale di saliscendi con il gruppo rimasto sempre in controllo del loro vantaggio.

Pian piano il gruppetto dei battistrada si è sgranato e solo in cinque hanno approcciato la penultima salita di Casais (2 km al 7,9% di pendenza media). Gli attaccanti: Hugo Nunes (Credibom/La alumions Marcos Car), Gorka Sorrarain (Caja Rural), Enzo Leijnse (Anicolor/Campicarn), German Nicolas Tivani e Tomas Contte (Aviludo – Louletano Loulè), a 15 chilometri dal traguardo, sono stati ripresi dal gruppo che ha proseguito la scalata verso l’arrivo dell’Alto da Foia (8.8 km al 6,2% di pendenza media).

Negli ultimi chilometri, i più duri, in testa sono stati João Almeida (UAE), Juan Ayuso (Lidl-Trek) e Paul Seixas (Decathlon) a prendere l’iniziativa staccando gli avversari. A loro si sono aggiunti Matthew Riccitello (Decathlon) e Oscar Onley (Ineos) nell’ultimo chilometro. La volata conclusiva sulle pendenze dell’Alto da Foia è stata conquistata dal talentuoso Seixas, abile ad anticipare Juan Ayuso. Terzo João Almeida. Settimo il primo degli italiani Alessandro Pinarello (NSN Cycling Team).