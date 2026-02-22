LIVE Superbike, GP Australia 2026 in DIRETTA: Bulega per il bis in gara-2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

GP Australia 2026, Bulega vuole la seconda vittoria stagionale.

Il palmares di Nicolò Bulega comincia a farsi largo in 73 gare della Superbike è finito 57 volte sul podio, non poco. In assenza di Razgatlioglu, Bulega comanda qui senza avere un rivale davvero credibile. L’inizio di campionato è andato liscio come l’olio: la moto numero 11 è partita perfettamente dalla Superpole e gli avversari l’hanno rivista solo al traguardo.

Un anno fa era caduto, questa volta Yari Montella è stato oggettivamente perfetto, regalando un grande sorriso al team Barni. In questo circuito l’azzurro è sempre andato forte anche ai tempi della Supersport ma ora appare pronto per grandi obiettivi: questo primo podio è fondamentale. Mentre è solamente straordinario il miracolo compiuto da Lorenzo Baldassarri con un podio sulla Ducati ex di Andrea Iannone e senza quasi test, in Australia ha fatto quello che sembrava letteralmente impossibile.

La Bimota era andata molto bene anche nei test e nelle prove libere del GP, ma a conti fatti è mancata velocità massima e potenziale per competere con le Ducati, anche quelle non ufficiali. Axel Bassani però è stato perfetto, l’azzurro ha ritrovato la massima forma che aveva ai tempi della Ducati, sfiorando il podio di Baldassari. A Phillip Island fare meglio del compagno di team Alex Lowes, un ex vincitore, è un grande segnale per il futuro.

