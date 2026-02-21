A che ora i Test di MotoGP domani, Buriram 2026: programma 22 febbraio, tv, streaming

Domani, domenica 22 febbraio, seconda e ultima giornata dei test di MotoGP in scena a Buriram, in Thailandia. Grande curiosità per rivedere in azione i big del campionato che potrebbero lottare per il titolo iridato, con in pole position Marc Marquez sulla Ducati ufficiale, apparso già molto competitivo nei test precedenti e intenzionato a partire forte sin dal debutto stagionale

Occhi puntati anche sugli italiani Marco Bezzecchi, chiamato a confermare i progressi dell’Aprilia su una pista storicamente ostica per la casa di Noale, e Francesco Bagnaia, deciso a riscattare una preparazione invernale non sempre lineare ma forte della consueta solidità sul passo gara.

Il test di Buriram sarà inoltre cruciale per valutare il confronto diretto tra le diverse moto, con KTM e Honda sempre più vicine al vertice grazie a un lavoro tecnico costante e a importanti aggiornamenti aerodinamici e di elettronica. Particolarmente attesa è anche la Yamaha, che apre ufficialmente un nuovo corso con l’introduzione del motore V4: una scelta tecnica ambiziosa che potrebbe cambiare gli equilibri nel medio periodo, ma che richiederà tempo per essere pienamente compresa e sfruttata dai piloti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, il palinsesto tv e streaming dei Test ufficiali pre-stagionali 2026 della MotoGP in Thailandia. Non è prevista la copertura televisiva ed in streaming dell’evento, mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale con aggiornamenti in tempo reale.

A CHE ORA I TEST DI MOTOGP DOMANI

Domenica 22 febbraio

4.00-07.00 sessione 1 seconda giornata test ufficiali MotoGP a Buriram (Thailandia)

7.20-12.00 sessione 2 seconda giornata test ufficiali MotoGP a Buriram (Thailandia)

PROGRAMMA TEST MOTOGP BURIRAM: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista.

Diretta Live testuale: OA Sport.