A che ora lo snowboard domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 5 febbraio, azzurri in gara, streaming

Manca sempre meno all’inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La data ufficiale sarebbe il 6 febbraio ma, già nei giorni precedenti, si terranno alcune gare di qualificazione che ci faranno entrare nel clima olimpico. Il nostro paese torna ad ospitare la rassegna a cinque cerchi dopo vent’anni, l’ultima volta fu a Torino nel 2006 e la squadra azzurra è pronta a dare il tutto per tutto sulle nevi di casa.

Siamo già entrati nella prima settimana olimpica e dunque già nei prossimi giorni andranno in scena le prime prove. Per quanto riguarda lo snowboard domani, giovedì 5 febbraio, si terranno infatti le tre manche di qualificazioni del Big Air uomini. Al Livigno Snow Park si inizierà quindi a fare sul serio, con in palio la prima finale della rassegna.

Lo spettacolo non mancherà ed i protagonisti cercheranno il miglior salto per accedere alla finale del 7 febbraio. Occhi puntati, in casa Italia, sull’unico azzurro presente Ian Matteoli, che proverà a strappare il pass per l’ultimo atto. Tra i grandi favoriti della vigilia c’è sicuramente il cinese Su Yiming, grande protagonista della Coppa del Mondo e già oro a Pechino nel 2022.

Dove vedere domani lo snowboard in tv? Le qualificazioni del Big Air, valide per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 saranno visibili in chiaro su Rai Sport HD, in streaming su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 2, DAZN, HBO Max, TimVision ed Amazon Prime Video. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dell’evento, per non perdere neanche un aggiornamento.

PROGRAMMA SNOWBOARD OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026

Giovedì 5 febbraio – Diretta tv su Rai Sport HD

19:30 Snowboard Big Air uomini Qualificazioni

19:30 Big Air uomini Qualificazioni Manche 1

20:15 Big Air uomini Qualificazioni Manche 2

21:00 Big Air uomini Qualificazioni Manche 3

ITALIANI IN GARA

Big Air Uomini Qualificazioni – Matteoli Ian

DOVE VEDERE LO SNOWBOARD IN TV E STREAMING: OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD dalle 19.00

Diretta streaming: Rai Play, per gli abbonati su Discovery Plus dalle 19.25, Eurosport 2, DAZN, HBO Max, Amazon Prime Video e Tim Vision

Diretta Live testuale: OA Sport