Slittino oggi, Olimpiadi 2026: orari prime due manche singolo femminile, tv, streaming, italiani in gara

Lo slittino è sempre più protagonista nel programma dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo aver assegnato le prime medaglie nelle gara di singolo maschile, a partire da oggi, lunedì 9 febbraio, entrerà in scena la gara di singolo femminile, con la squadra italiana che cercherà di emergere e inserirsi in una lotta per il podio che si annuncia quanto mai serrata e, soprattutto, che coinvolgerà tante protagoniste.

Quale sarà il programma della giornata? Sul budello intitolato ad Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo, si inizierà tuttavia con ben quattro manche di allenamento. Alle ore 13.00 toccherà alla terza prova del doppio donne, quindi alle ore 13.29 sarà la volta della quarta prova. Alle ore 13.53 sarà in scena la terza prova del doppio uomini, mentre alle ore 14.32 si scenderà in pista per la quarta. Alle ore 17.00 si inizierà a fare sul serio con la prima manche della gara di singolo femminile, seguita alle ore 18.35 dalla seconda.

Quali saranno le favorite per la caccia alle medaglie? Le candidate saranno davvero numerose. Le austriache Lisa Schulte, Dorothea Schwarz e Hannah Prock, le tedesche Julia Taubitz, Merle Fraebel e Anna Berreiter, le statunitensi Summer Britcher e Ashley Farquarson, senza dimenticare le nostre Verena Hofer e Sandra Robatscher che, come si è visto nelle prove, sono pronte per puntare in alto. Le sei manche di prove dei giorni scorsi hanno messo Julia Taubitz al ruolo di favorita assoluta, con tante pretendenti alle sue spalle. Prevedere ora il podio e le sue componenti è pressoché impossibile. In poche parole ci attende una gara tutta da vivere!

Come seguire gli eventi in tv? Le due manche della gara di slittino femminile, valevoli per i Giochi Olimpici di Milano Cortina, si potranno seguire live ed in diretta su Rai2 e RaiSport HD (227 di Sky e 58 del digitale terrestre) in base alla programmazione. In streaming si potranno seguire su Raiplay, Raiplay Sport, discovery+, DAZN, HBO Max per abbonati. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche. Non sarà garantita, invece, la copertura live in tv delle prove del doppio donne e doppio uomini.

A CHE ORA LO SLITTINO OGGI ALLE OLIMPIADI

Lunedì 9 febbraio

Ore 13.00 allenamento ufficiale prova 3 doppio donne

Ore 13.29 allenamento ufficiale prova 4 doppio donne

Ore 13.53 allenamento ufficiale prova 3 doppio uomini

Ore 14.32 allenamento ufficiale prova 4 doppio uomini

Ore 17.00 prima manche singolo donne – Diretta tv su Rai2 e Eurosport 1

Ore 18.35 seconda manche singolo donne – Diretta tv su Rai2 e Eurosport 1

PROGRAMMA SLITTINO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1, Rai2 o RaiSportHD. La programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport. Non ci sarà copertura, invece, per le prove.

Diretta streaming: Raiplay, Raiplay Sport, discovery+, DAZN, HBO Max per abbonati

Diretta testuale: OA Sport

QUALI SARANNO GLI ITALIANI IN GARA?

Nella gara di singolo donne vedremo Sandra Robatscher e Verena Hofer.

Nella gara di doppio maschile saranno in azione Ivan Nagler/Fabian Malleier e Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner.

Nella gara di doppio femminile prenderanno parte Andrea Voetter/Marion Oberhofer.