LIVE Olympiacos-Milano 0-3, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le lombarde fanno un passo verso i quarti

19.21 L’appuntamento per il ritorno della sfida tra Milano e Olympiacos è a mercoledì 25 febbraio alle 20.30 con le due squadre che si affronteranno alla Opiquad Arena di Milano

19.19 Milano tornerà in campo sabato alle 20.30 contro Scandicci nell’ultima partita della regular season della Lega Volley Femminile Serie A1 2025/2026.

19.18 Hanno chiuso in doppia cifra questa partita sia Anna Danesi che Hena Kurtagic, entrambe autrici di 10 punti. L’italiana ha messo a segno 3 ace e 3 muri, mentre la serba ha chiuso con 6 punti a muro.

19.17 Paola Egonu viene premiata con l’MVP di questa partita. L’opposta italiana ha chiuso il match con 17 punti, grazie al 55% di efficienza in attacco.

19.16 Netta vittoria per la Numia Vero Volley Milano che fa un passo importante verso la qualificazione ai quarti di finale. La formazione lombarda ha vinto senza concedere set e per avanzare al prossimo turno avrà bisogno di vincere almeno 2 set nella gara di ritorno. In caso di vittoria per 3-0 o 3-1 delle greche invece si andrebbe al golden set.

17-25 Mani out di Pietrini. Milano batte l’Olympiacos 3-0 nell’andata degli ottavi di finale.

17-24 Fast vincente di Stevanovic.

16-24 Primo tempo di Kurtagic.

16-23 Parallela di Coneo da posto 4.

15-23 MUUUUUUROOOOOO KURTAGIIIIIC!!

15-22 Diagonale di Kubura.

14-22 Errore al servizio di Abderrhaim

14-21 Diagonale di Abderrhaim da posto 4.

13-21 ACEEEEEEEEEEEE DANESIIIIIIIIIIII!!

13-20 Diagonale di Egonu da posto 2

13-19 Aceeeee Danesiiiii

13-18 Muro vincente di Piva

Time out Olympiacos

13-17 Parallela di Egonu da posto 2.

13-16 ACEEEEEE DANESIIII

13-15 Diagonale di Egonu da posto 2.

13-14 Errore al servizio di Pietrini.

Entra Pietrini al posto di Cagnin.

12-14 Diagonale vincente di Egonu da posto 2.

12-13 Muro di Stevanovic.

11-13 Primo tempo di Danesi

11-12 In campo la pipe di Kubura.

10-12 Diagonale di Egonu dalla seconda linea.

10-11 Muro di Coneo sull’attacco di seconda di Bosio

9-11 Invasione a muro di Cagnin sulla fast di Stevanovic.

8-11 Diagonale di Coneo da posto 4.

7-11 Coneo non trova le mani del muro con la parallela da posto 4.

7-10 Errore in attacco di Coneo

7-9 Lungo l’attacco di Kubura

7-8 Diagonale di Egonu dalla seconda linea, aiutata anche da una deviazione del nastro

7-7 Errore di Piva che non trova le mani del muro

6-7 Parallela di Kubura da posto 2.

5-7 MUUUUUROOOOOOO KURTAGIIIIIC!!!

5-6 Diagonale di Abderrhaim da zona 4.

4-6 Primo tempo di Kurtagic

4-5 Riesce a cambiare palla Milano che torna a vanti

4-4 Diagonale di Abderrhaim da zona 4.

3-4 Murata due volte di Piva da Kubura

2-4 Attacco vincente di Kubura.

Time out Olympiacos.

1-4 Problemi in ricostruzione per l’Olympiacos sull’attacco di Piva.

1-3 Piva chiude a rete sulla ricezione slash causata dal servizio di Cagnin

1-2 Parallela di Egonu da posto 2.

1-1 Invasione a muro di Cagnin

0-1 Diagonale vincente per Milano

Cagnin e Coneo iniziano in campo il terzo set al posto di Pietrini e Carcaces

TERZO SET

21-25 Errore al servizio di Stevanovic.

21-24 Parallela vincente di Coneo.

20-24 Mani out di Cagnin che porta Milano a set point.

20-23 Muro di Stevanovic su Akimova.

19-23 Fast vincente di Stevanovic.

18-23 Cambio palla immediato di Milano.

18-22 Parallela vincente di Abderrhaim

17-22 Ancora un punto break per Milano che allunga

17-21 Parallela vincente di Akimova.

17-20 La palla era effettivamente in campo.

16-21 Chiamato fuori il servizio dell’Olympiacos. In diretta la palla sembrava buona. La stessa impressione l’hanno avuto le greche che hanno chiamato un challenge

Esce Egonu, dentro Miner.

16-20 Errore al servizio di Egonu

Entra Akimova al posto di Bosio.

15-20 Errore al servizio Olympiacos

15-19 Pallonetto di Kubura da posto 2.

14-19 Primo tempo di Danesi

14-18 Ace di Iliopoulou.

13-18 In rete il servizio di Cagnin.

Time out Olympiacos.

12-18 Lunga la parallela di Kubura dalla seconda linea.

12-17 Invasione a muro per le greche.

12-16 Errore al servizio di Emmanouilidou.

12-15 Diagonale di Coneo.

11-15 Primo tempo di Danesi

11-14 Mani out di Kubura dalla seconda linea.

10-14 Pallonetto di Abderrahim da zona 4.

9-14 Diagonale di Egonu da posto 2.

9-13 Finalmente arriva il cambio palla di Milano

TIme out Milano

9-12 Kubura mette ancora in crisi la ricezione di Milano.

8-12 Attacca in palleggio Abderrahim

7-12 Lungo l’attacco di Pietrini che aveva scheggiato la ricezione, poi completata da Fersino

6-12 Parallela di Abderrahim da posto 4.

5-12 Muuuuuuuuurooooooo Kurtagiiiiic!

5-11 ACEEEEEEEEEE PIVAAAAAA

5-10 Egonu entra molto dentro il campo ed attacca questo pallone, senza rincorsa, da posto 6.

5-9 Lunga la pipe di Pietrini al termine di uno scambio lunghissimo

4-9 Diagonale di Abderrhaim da posto 4.

3-9 Fortunata Egonu con la palla che atterra in campo dopo la deviazione del nastro

3-8 Primo tempo di Emmanouilidou.

2-8 Mani out di Egonu dopo la difesa di Bosio e l’alzata di Danesi

2-7 Invasione a muro di Kubura.

2-6 Emmanouilidou pulisce la rete dopo la difesa in tuffo di Fersino sul pallonetto alle spalle del muro di Milano.

1-6 Parallela di Egonu da posto 2.

1-5 Errore al servizio di Bosio

0-5 MOOOOOOOOONSTEEEEEEER BLOOOOOOOOCK!!! Ancora Danesi, questa volta sulla diagonale di Carcaces.

0-4 Muuuuuuuuroooooo Danesiiiiiii!!

Time out Olympiacos.

0-3 Parallela di Pietrini da posto 4. Si guardano nella metà campo greca con il pallone che cade dopo la difesa di Abderrahim

0-2 Fuori la fast di Stevanovic.

0-1 MOOOOOOOONSTEEEER BLOOOOOOOCK!! Danesi chiude la strada alla pipe di Abderrahim

Riconfermati i sestetti che hanno iniziato il match

SECONDO SET

20-25 Primo tempo di Kurtagic.

Entra Oikonomidou, fuori Emmanouilidou

20-24 Pipe vincente di Kubura

Entra Sartori, fuori Danesi

19-24 Errore al servizio di Abderrahim

19-23 Fast vincente di Stevanovic.

Fuori Carcaces, dentro Coneo

18-23 ACEEEEEEEEEEE DI EMMA CAGNIN!!!

Time out Olympiacos.

18-22 Errore in attacco per le greche

18-21 Il video check da ragione a Milano ed a Fersino: la palla è fuori

19-20 Stevanovic trova il punto in parallela con la fast. Per gli arbitri la palla è in campo, Fersino è convinta del contrario. Chiama un video check Lavarini

Time out Olympiacos

18-20 Abderrahim colpisce male il pallone che assume una traiettoria strana ma termina ugualmente fuori

Entra Cagnin al posto di Pietrini

18-19 Diagonale di Pietrini da posto 4.

18-18 Diagonale stretta di Abderrahim da posto 4.

17-18 Parallela vincente di Egonu da posto 2.

17-17 Pietrini gioca con le mani del muro e trova un block out.

17-16 Mani out di Kubura da posto 2.

16-16 MUUUUUUROOOOOOO DANESI!!!

16-15 Errore al servizio di Carcaces.

16-14 Ancora a segno in diagonale Kubura.

15-14 Diagonale di Kubura da posto 2.

14-14 Errore di Carcaces da zona 4.

14-13 Kubura passa tra le mani del muro con l’attacco ella seconda linea ed “abbatte” Pietrini

13-13 Abderrahim non trova le mani del muro

13-12 MOOOOONSTEEEEER BLOOOOOCK!!! Ancora Kurtagic che trova il terzo punto a muro di questo set.

13-11 Errore al servizio di Danesi

12-11 Parallela di Egonu che non ha problemi contro il muro a 1.

12-10 Mani out con la fast di Stevanovic,

11-10 Lungo il servizio di Kubura.

11-9 Errore in attacco di Pietrini

10-9 Primo tempo di Stevanovic.

9-9 Parallela di Pietrini da posto 4.

9-8 Egonu pesta la linea dei 3 metri. Primo vantaggio greco

8-8 Il muro contiene la diagonale di Kubura, ma la deviazione mette fuori gioco Fersino

7-8 Mani out cercato e trovato da Kubura.

6-8 Errore in ricostruzione per l’Olympiacos.

6-7 Abderrahim trova la linea con la diagonale stretta da zona 4. Da sottolineare l’ottimo atteggiamento di Milano che aveva difeso per 3 volte.

5-7 Carcaces trova le mani alte del muro da posto 4.

4-7 MOOOOOOONSTEEEEER BLOOOOOCK!!! Ancora a segno Kurtagic, questa volta sulla pipe di Abderrahim

4-6 MOOOOONSTEEEER BLOOOOCK!!! Kurtagic chiude la strada alla diagonale di Kubura.

4-5 Errore al servizio di Egonu.

3-5 Diagonale a tutto braccio di Egonu da posto 2.

3-4 Pipe vincente di Kubura.

2-4 Ancora a segno Piva in diagonale da posto 4.

2-3 Diagonale di Abderrahim da posto 4

1-3 Diagonale di Piva da posto 4.

1-2 Lungo l’attacco di Kubura dalla seconda linea.

1-1 Muuro vincente di Stevanovic sulla diagonale di Pietrini da posto 4

0-1 Attacco vincente di Pietrini da posto 4.

PRIMO SET

17.59 Questo il sestetto dell’Olympiacos: Emmanouilidou-Stevanovic, Carcaces Opom-Abderrahim, Iliopoulou-Kubura e Artakianou (libero)

17.58 Questo il sestetto di Milano partendo da posto 1: Kurtagic-Danesi, Piva-Pietrini, Egonu-Bosio e Fersino (libero)

17.55 Terminato il riscaldamento prematch. A breve l’inno della Cev, la presentazione dei due roster al pubblico e poi la scelta dei sestetti

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Olympiacos Piraeus e Numia Vero Volley Milano, gara d’andata degli ottavi di finale della CEV Champions League di volley 2025/2026. Inizia il torneo ad eliminazione della massima competizione europea con le lombarde che ripartono dalla Grecia nel remake della sfida dei gironi.

Le due squadre infatti erano inserite nel medesimo girone di questa Champions League con Milano, che ha chiuso come miglior seconda classifica di tutto il torneo, e l’Olympiacos. che ha terminato come miglior terza della fase a gironi. In entrambi i confronti stagionali si è imposta la squadra di Stefano Lavarini, che ha vinto 3-0 in casa e 3-1 in trasferta.

Con ogni probabilità Stefano Lavarini si affiderà al sestetto tipo per iniziare con il piede giusto quest’avventura e conquistare un successo netto, che permetterebbe alle meneghine di fare un passo verso i quarti. La Numia Vero Volley dovrà fare ancora a meno di Khalia Lanier, rimasta in Italia per proseguire la riabilitazione dopo l’infortunio alla caviglia rimediato nella sfida contro Novara.

L’Olympiacos non vuole smettere di sognare in questa Champions League. Le greche hanno iniziato il proprio cammino con la fase preliminare, dove si sono guadagnate l’accesso ai gironi. Tramite la classifica delle terze di tutti i gironi l’Olympicos ha continuato la propria corsa in questo torneo diventando la prima squadra greca a raggiungere almeno gli ottavi di finale.

L’incontro è previsto per le 18.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Olympiacos-Milano con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!