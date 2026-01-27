Egonu stampa il trentello, Danesi tuona a suon di muri: Milano rimonta l’Olympiakos e si gioca il primato in Champions League

Milano ha sconfitto l’Olympiacos per 3-1 (25-27; 25-17; 25-17; 25-14) e ha così infilato la quarta vittoria nella Champions League di volley femminile: la trasferta al Melina Merkouri Rentis di Atene poteva sembrare semplice e invece nascondeva molte insidie perché la compagine greca si sta dimostrando decisamente più compativa del previsto, tanto da battere l’Eczacibasi Istanbul nel match d’andata e da rendere ancora più incerto l’andamento di questo raggruppamento della massima competizione europea.

Le ragazze di coach Stefano Lavarini si sono fatte beffare nel finale del primo parziale: sul 24-22, Terzoglou ha annullato un set-point e poi Egonu ha sbagliato in diagonale (24-22), Emmanoulidou e Abderrahim hanno firmato l’uno-due decisivo. Dopo la svarione iniziale, le meneghine hanno rialzato la testa e hanno dimostrato la loro superiorità tecnica nei tre parziali successivi, riuscendo così ad affermarsi in terra ellenica in 99 minuti di gioco.

Milano si conferma al comando del gruppo C con quattro vittorie (13 punti), appena davanti all’Eczacibasi Istanbul (tre successi, 9 punti), che domani incrocerà le modestissime serbe dello Zeleznicar. La corsa al primo posto si deciderà nello scontro diretto del 4 febbraio tra il Vero Volley e la corazzata turca: chi si imporrà nel testa a testa chiuderà il girone in vetta e si qualificherà direttamente ai quarti di finale, mentre la perdente dovrà disputare i playoff per acciuffare uno degli ultimi tre pass per la fase a eliminazione diretta.

La bomber Paola Egonu si è resa protagonista di un autentico show, mettendo a segno 32 punti (65% in attacco) sotto la regia di Francesca Bosio. Prova incisiva da parte della centrale Anna Danesi, che ha messo a segno 14 punti (8 muri!) accanto ad Hena Kurtagic (8 punti, 3 muri), in doppia cifra le schiacciatrici Elena Pietrini (11) e Khalia Lanier (14), mentre tra le fila dell’Olympiacos le migliori sono state Milica Kubura (13) e Kenia Carcaces (10).