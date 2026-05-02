LIVE Italia-Canada, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: Mosaner/Constantini si giocano il bronzo!

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Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, finale per il terzo posto dei Mondiali di curling misto 2026 in programma a Ginevra in Svizzera. L’Italia torna sul ghiaccio di Ginevra per chiudere il proprio Mondiale di doppio misto (e forse un’epoca) con una medaglia. Dopo la sconfitta in semifinale contro l’Australia, Stefania Constantini e Amos Mosaner affronteranno il Canada nella finale per il terzo posto, in programma sabato 2 maggio alle ore 10.00. Una sfida dal peso specifico importante, perché mette in palio il bronzo iridato e offre agli azzurri l’occasione di chiudere sul podio una rassegna comunque di altissimo livello.

La delusione per il ko contro l’Australia è inevitabile. L’Italia ha accarezzato a lungo il sogno della finale per l’oro, portandosi sul 4-1 a metà partita e dando l’impressione di poter controllare il confronto. Poi la rimonta degli oceanici, il sorpasso nel finale, il pareggio azzurro nell’ottavo end e la beffa all’extra-end, con Gill e Hewitt capaci di sfruttare il vantaggio dell’ultimo tiro per imporsi 7-6. Una sconfitta amara, soprattutto per il modo in cui è maturata, ma che non cancella il percorso dei campioni del mondo uscenti. Constantini e Mosaner sono arrivati tra le prime quattro dopo un cammino durissimo. Nel round robin hanno chiuso al secondo posto del gruppo B con sette vittorie e due sconfitte, superando Cechia, Ungheria, Germania, Finlandia, Stati Uniti, Svizzera e Scozia. Proprio il successo contro gli scozzesi, ottenuto 10-8 all’extra-end, aveva spalancato le porte dei playoff. Poi è arrivata l’impresa contro il Giappone, battuto 7-6 al supplementare dopo una rimonta di carattere. Un percorso fatto di sofferenza, qualità e grande tenuta mentale.

Ora, però, serve un ultimo sforzo contro un avversario ben conosciuto. Il Canada di Kadriana e Colton Lott ha già battuto l’Italia nel round robin, imponendosi 6-5 all’extra-end in uno scontro diretto molto equilibrato. I nordamericani hanno dominato il gruppo B, chiudendo al primo posto con otto vittorie e una sola sconfitta. Dopo i successi contro Corea, Finlandia, Stati Uniti, Italia, Ungheria, Germania, Cechia e Svizzera, l’unico stop è arrivato contro la Scozia. In semifinale, però, i canadesi si sono arresi alla Svezia per 6-4, mancando l’accesso alla finale per l’oro. Il Canada resta una squadra di altissimo profilo, solida, concreta e molto efficace nelle fasi decisive. I Lott hanno dimostrato per tutto il torneo di saper gestire bene il martello e di essere particolarmente pericolosi nelle partite punto a punto. Proprio per questo l’Italia dovrà evitare partenze in salita e limitare gli errori nei momenti chiave, quelli che nelle ultime due gare hanno spesso indirizzato il risultato.

Per gli azzurri sarà fondamentale trasformare la rabbia della semifinale in energia positiva. Constantini e Mosaner hanno esperienza, talento e personalità per reagire subito. Il bronzo non era l’obiettivo massimo, ma resta un risultato di grande valore in un Mondiale complicato e di livello altissimo. Dopo l’oro olimpico di Pechino 2022, il bronzo di Milano Cortina 2026 e il titolo iridato conquistato dodici mesi fa, salire ancora sul podio confermerebbe la straordinaria continuità della coppia italiana.

Nel pomeriggio, alle ore 14.00, si giocherà invece la finale per l’oro tra Australia e Svezia: gli oceanici, vincitori sull’Italia, sfideranno gli scandinavi, capaci di eliminare il Canada. Ma prima toccherà agli azzurri. Contro i nordamericani servirà una prova di orgoglio, lucidità e precisione: in palio c’è una medaglia mondiale da conquistare fino all’ultima stone.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Canada, finale per il terzo posto dei Mondiali di curling misto 2026 in programma a Ginevra in Svizzera: cronaca in tempo reale, end dopo end, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 10.00. Buon divertimento a tutti.