Quando gioca l’Italia nell’hockey ghiaccio maschile alle Olimpiadi 2026? Orari, calendario partite, tv

Il Blue Team dell’hockey su ghiaccio maschile è pronto a prendersi la pista alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Calendario intenso e sfide affascinanti per gli uomini dell’head coach Jukka Jalonen, che cercheranno di ben figurare al cospetto delle superpotenze della disciplina.

Capitan Thomas Larkin e soci, in un torneo a 12 squadre, sono stati inseriti nella Pool B. Inizieranno il loro cammino in questo modo: mercoledì 11 febbraio alle ore 21.10 contro la Svezia, poi venerdì 13 febbraio alle ore 12.10 contro la Slovacchia e infine sabato 14 febbraio alle ore 16.40 contro la Finlandia. A quel punto conosceranno il loro piazzamento nella classifica unica e capiranno se dovranno accedere ai playoff (molto probabile) o potranno ottenere il pass diretto per i quarti di finale (eventualità assai remota). In questo modo verrà delineato il percorso degli azzurri per gli eventuali scontri diretti fra martedì 17, mercoledì 18, venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 febbraio.

Tutte le gare dell'Italia nel torneo maschile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 saranno visibili in diretta tv in chiaro su Rai 2 o Rai Sport e in streaming su Raiplay o Discovery Plus e HBO Max per gli abbonati.

CALENDARIO ITALIA HOCKEY GHIACCIO MASCHILE OLIMPIADI 2026

Mercoledì 11 febbraio

Ore 21.10 Svezia – Italia (Gruppo B)



Venerdì 13 febbraio

Ore 12.10 Italia – Slovacchia (Gruppo B)

Sabato 14 febbraio

Ore 16.40 Finlandia – Italia (Gruppo B)

Martedì 17 febbraio – eventuali playoff per i quarti di finale

Ore 12.10 1° incontro Playoff (5a vs 12sima; 6a vs 11esima; 7a vs 1oa; 8a vs 9a)

Ore 12.10 2° incontro Playoff (5a vs 12sima; 6a vs 11esima; 7a vs 1oa; 8a vs 9a)

Ore 16.40 3° incontro Playoff (5a vs 12sima; 6a vs 11esima; 7a vs 1oa; 8a vs 9a)

Ore 21.10 4° incontro Playoff (5a vs 12sima; 6a vs 11esima; 7a vs 1oa; 8a vs 9a)

Mercoledì 18 febbraio – eventuali quarti di finale

Ore 12.10 Quarti di finale

Ore 16.40 Quarti di finale

Ore 18.10 Quarti di finale

Ore 21.10 Quarti di finale

Venerdì 20 febbraio – eventuali semifinali

Ore 16.40 Semifinale 1

Ore 21.10 Semifinali 2

Sabato 21 febbraio – eventuale finale per la medaglia di bronzo

Ore 20.40 Finale 3-4° posto

Domenica 22 febbraio – eventuale finale per la medaglia di l’oro

Ore 14.10 Finale 1°-2° posto

PROGRAMMA ITALIA HOCKEY GHIACCIO MASCHILE OLIMPIADI 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 e RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, Rai Play Sport 1-3, gratis; Eurosport 1-2, Discovery+, DAZN, HBO Max per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport