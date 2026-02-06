Hockey ghiaccio femminile, il Giappone la spunta in volata sulla Francia alle Olimpiadi

Una partita incredibile, risoltasi negli ultimi 4 minuti di gioco. Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, il torneo femminile di hockey su ghiaccio regala spettacolo agli appassionati e non solo. La gara tra Francia e Giappone infatti, valida per il Gruppo B (lo stesso dell’Italia), ha visto le nipponiche prevalere 3-2 all’ultimo respiro.

LA CRONACA

Alla Milano Rho Ice Hockey Arena la gara fra le giapponesi e le transalpine inizia con un’ottima intensità e un buon ritmo. Le conclusioni verso le porte difese da Philbert e Masuhara non mancano, ben 20 in totale, ma i gol non arrivano. Si va quindi al primo intervallo sullo 0-0.

Nella seconda frazione di gara invece, viene “tolto il tappo” alla partita. Le avvisaglie dei gol ci sono, anche se è necessario attendere sino agli ultimi due minuti per il botta e risposta sull’asse Ukita-Baudrit per l’1-1 che sistema Giappone e Francia ancora in parità dopo 40 minuti.

Ultimi venti minuti caratterizzati da occasioni, ma anche dalla cautela di non cercare di perdere. Il match si riaccende clamorosamente dal 56′ in poi. Ito Makoto trova la zampata che vale il 2-1 e che costringe le transalpine a togliere il portiere dalla propria gabbia: la mossa però non paga dividendi, perché è ancora la formazione nipponica a punire con il 3-1 griffato da Maeda al 57′. Il Giappone mette una seria ipoteca sul match, ma nell’ultimo minuto subisce il 3-2 francese, siglato da de Serres.

Non c’è pero più tempo per altri scossoni. Suona la sirena. Le asiatiche vincono la loro prima partita in altrettanti impegni alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, raggiungendo momentaneamente Italia e Svezia in testa alla classifica del Girone B (anche se con una differenza reti peggiore), mentre per la Francia – al secondo ko in due uscite – arriva la quasi certezza di un’eliminazione.