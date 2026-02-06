Dove vedere in tv Italia-Svezia, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming

Dopo aver battuto nettamente la Francia con il risultato di 4-1, per un’affermazione storica (la prima nella storia azzurra ai Giochi Olimpici), la nazionale italiana di hockey su ghiaccio femminile è pronta a tornare in pista alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Sabato 7 febbraio, alle ore 14.40, si alza l’asticella: l’avversario da sfidare sarà la Svezia, che al suo debutto ha triturato la Germania con lo score di 4-1, all’interno di un Gruppo B che comprende anche il Giappone. La partita sarà fondamentale per l’andamento della pool, perché determinerà quale delle due squadre salirà a due vittorie potendosi così avvicinare all’obiettivo – quasi matematico – di essere fra le migliori 3 del raggruppamento e passare quindi ai quarti di finale del torneo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Svezia, incontro valido per la seconda giornata della fase a gironi (Gruppo B) del torneo olimpico di hockey su ghiaccio femminile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport; in diretta streaming gratuita su Rai Play e su Discovery plus e HBO Max per gli abbonati; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO HOCKEY GHIACCIO FEMMINILE OLIMPIADI 2026

Sabato 7 febbraio

Ore 14.40 Italia vs Svezia – Diretta tv su Rai Sport

PROGRAMMA ITALIA-SVEZIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport, gratis in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis in chiaro, Discovery Plus e HBO Max per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.