Curling, Constantini e compagne aprono con una sconfitta alle Olimpiadi. L’Italia si inchina alla Svizzera

L’Italia ha perso all’esordio nel torneo di curling femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, scivolando con il punteggio di 7-4 al cospetto della formidabile Svizzera, capace di disputare sei finali consecutive ai Mondiali (quattro vittorie consecutive tra il 2019 e il 2023, poi i ko contro il Canada nel 2024 e nel 2024). La missione era davvero difficile per la nostra Nazionale contro le fenomenali Silvana Tirinzoni e Alina Paetz, capaci di sfruttare ogni minima sbavatura delle nostre portacolori e di affondare il colpo dall’alto di un’acclarata superiorità tecnica.

La nostra Nazionale si è avvicinata in maniera tribolata all’appuntamento sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo: i deludenti Europei in autunno e poi l’esclusione di Angela Romei, con l’inserimento in squadra della riserva Rebecca Mariani (figlia del Direttore Tecnico) e le conseguenti polemiche, che hanno tenuto banco nelle ultime settimane, hanno inevitabilmente influito sul morale all’interno del quartetto tricolore, che comunque si è distinto contro una delle grandi favorite per le medaglie.

La skip Stefania Constantini (fresca di bronzo nel doppio misto in coppia con Amos Mosaner), la vice Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto ed Elena Mathis hanno giocato alla pari con le elvetiche fino al sesto end (3-4), poi è arrivato il deciso cambio di ritmo da parte della Svizzera, che ha messo a segno due punti nella settima frazione e ha rubato la mano nell’ottavo parziale, lanciandosi poi con disinvoltura verso la vittoria.

Le prime quattro classificate del round robin aperto a dieci squadre si qualificheranno alle semifinali: l’obiettivo non è semplice da raggiungere per l’Italia, che ha comunque tutte le carte in regola per provare a giocarsela. Le azzurre torneranno sul ghiaccio alle ore 19.05 per fronteggiare la Corea del Sud, avversario rognoso e insidioso, ma indubbiamente più abbordabile.

LA CRONACA DI ITALIA-SVIZZERA

Le azzurre tengono bene il martello in apertura dell’incontro, poi stringono i denti: concedono un paio di punti alle rivali nella seconda frazione, optano per una mano nulla e poi sono costrette a marcare il punto con l’hammer per pareggiare sul 2-2.

Tirinzoni e compagne iniziano a spingere, le padrone di casa provano ad arginarle e riescono a concedere solo due punti nel quinto end, per il 4-2 all’intervallo. L’Italia deve accontentarsi di marcare un punto nel sesto, rimane in scia (4-3) ma poi le rossocrociate spaccano la partita: due punti nel settimo, mano rubata nell’ottavo, allungo sul 7-3.

Constantini e compagne non demordono, inseguono i due punti per rimanere in scia, ma ne portano a casa soltanto uno e, dopo qualche istante di riflessione, decidono di stringere le mani alle avversarie con un end di anticipo.

RISULTATI CURLING OLIMPIADI OGGI

Svezia vs Giappone 8-4

Svizzera vs Italia 7-4

Canada vs Danimarca 10-4

USA vs Corea del Sud 8-4

CLASSIFICA CURLING FEMMININILE OLIMPIADI 2026

1. Canada 1 vittoria (1 partita disputata)

1. Svizzera 1 vittoria (1 partita disputata)

1. Svezia 1 vittoria (1 partita disputata)

1. USA 1 vittoria (1 partita disputata)

5. Gran Bretagna 0 vittorie (0 partite disputate)

5. Cina 0 vittorie (0 partite disputate)

7. Italia 0 vittorie (1 partita disputata)

7. Danimarca 0 vittorie (1 partita disputata)

7. Giappone 0 vittorie (1 partita disputata)

7. Corea del Sud 0 vittorie (1 partita disputata)