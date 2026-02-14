LIVE Irlanda-Italia, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: azzurri per regalarsi un sogno a Dublino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Irlanda-Italia, match valido per la seconda giornata del Sei Nazioni 2026. Ad una settimana dalla splendida vittoria inaugurale sulla Scozia gli azzurri tornano in campo affrontando la prima trasferta di questa edizione. Gli uomini di Gonzalo Quesada fanno visita ai vincitori del 2024, che nella prima giornata hanno ceduto il passo alla fortissima Francia. Drop iniziale all’Aviva Stadium di Dublino previsto alle 15.10.

Il coach argentino della nazionale italiana conferma in blocco i XV autori di una gran prova sabato 7 all’Olimpico, ad eccezione dell’acciaccato Brex che verrà sostituito da Lorenzo Pani. Il selezionatore irlandese Andy Farrell rimescola invece la carte a margine della sconfitta patita all’esordio effettuando ben 7 cambi rispetto alla squadra che ha affrontato i francesi. Numerose le assenze da una parte e dall’altra, con i padroni di casa che nel match inaugurale hanno optato spesso per il gioco al piede. Sarà necessario essere precisi con questo fondamentale. Azzurri che dovranno proporre la straordinaria difesa mostrata contro gli scozzesi, provando a punire nel gioco in campo aperto.

LE FORMAZIONI

IRLANDA:

15. Jamie Osborne

14. Robert Baloucoune

13. Garry Ringrose

12. Stuart McCloskey

11. James Lowe

10. Sam Prendergast

9. Craig Casey

8. Jack Conan

7. Caelan Doris (Capitano)

6. Cormac Izuchukwu

5. James Ryan

4. Joe McCarthy

3. Thomas Clarkson

2. Dan Sheehan

1. Jeremy Loughman

A disposizione

16. Ronan Kelleher

17. Tom O’Toole

18. Tadhg Furlong

19. Edwin Edogbo (esordiente)

20. Tadhg Beirne

21. Nick Timoney

22. Jamison Gibson-Park

23. Jack Crowley

ITALIA:

15 Lorenzo Pani

14 Louis Lynagh

13 Tommaso Menoncello

12 Leonardo Marin

11 Monty Ioane

10 Paolo Garbisi

9 Alessandro Fusco

8 Lorenzo Cannone

7 Manuel Zuliani

6 Michele Lamaro (C)

5 Andrea Zambonin

4 Niccolò Cannone

3 Simone Ferrari

2 Giacomo Nicotera

1 Danilo Fischetti

A disposizione

16 Tommaso Di Bartolomeo

17 Mirco Spagnolo

18 Muhamed Hasa

19 Federico Ruzza

20 Riccardo Favretto

21 David Odiase

22 Alessandro Garbisi

23 Paolo Odogwu

