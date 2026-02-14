Live RugbyLive SportRugby
LIVE Irlanda-Italia, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: azzurri per regalarsi un sogno a Dublino
Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Irlanda-Italia, match valido per la seconda giornata del Sei Nazioni 2026. Ad una settimana dalla splendida vittoria inaugurale sulla Scozia gli azzurri tornano in campo affrontando la prima trasferta di questa edizione. Gli uomini di Gonzalo Quesada fanno visita ai vincitori del 2024, che nella prima giornata hanno ceduto il passo alla fortissima Francia. Drop iniziale all’Aviva Stadium di Dublino previsto alle 15.10.
Il coach argentino della nazionale italiana conferma in blocco i XV autori di una gran prova sabato 7 all’Olimpico, ad eccezione dell’acciaccato Brex che verrà sostituito da Lorenzo Pani. Il selezionatore irlandese Andy Farrell rimescola invece la carte a margine della sconfitta patita all’esordio effettuando ben 7 cambi rispetto alla squadra che ha affrontato i francesi. Numerose le assenze da una parte e dall’altra, con i padroni di casa che nel match inaugurale hanno optato spesso per il gioco al piede. Sarà necessario essere precisi con questo fondamentale. Azzurri che dovranno proporre la straordinaria difesa mostrata contro gli scozzesi, provando a punire nel gioco in campo aperto.
LE FORMAZIONI
IRLANDA:
15. Jamie Osborne
14. Robert Baloucoune
13. Garry Ringrose
12. Stuart McCloskey
11. James Lowe
10. Sam Prendergast
9. Craig Casey
8. Jack Conan
7. Caelan Doris (Capitano)
6. Cormac Izuchukwu
5. James Ryan
4. Joe McCarthy
3. Thomas Clarkson
2. Dan Sheehan
1. Jeremy Loughman
A disposizione
16. Ronan Kelleher
17. Tom O’Toole
18. Tadhg Furlong
19. Edwin Edogbo (esordiente)
20. Tadhg Beirne
21. Nick Timoney
22. Jamison Gibson-Park
23. Jack Crowley
ITALIA:
15 Lorenzo Pani
14 Louis Lynagh
13 Tommaso Menoncello
12 Leonardo Marin
11 Monty Ioane
10 Paolo Garbisi
9 Alessandro Fusco
8 Lorenzo Cannone
7 Manuel Zuliani
6 Michele Lamaro (C)
5 Andrea Zambonin
4 Niccolò Cannone
3 Simone Ferrari
2 Giacomo Nicotera
1 Danilo Fischetti
A disposizione
16 Tommaso Di Bartolomeo
17 Mirco Spagnolo
18 Muhamed Hasa
19 Federico Ruzza
20 Riccardo Favretto
21 David Odiase
22 Alessandro Garbisi
23 Paolo Odogwu
Irlanda-Italia, match valido per la seconda giornata del Sei Nazioni 2026, inizierà alle 15.10. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’incontro. Buon divertimento e forza azzurri!