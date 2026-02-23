Dove vedere in tv la Champions League di calcio 2026: orari partite 24-25 febbraio, programma, streaming

La Champions League è pronta a tornare in scena. Dopo una settimana di pausa, è il momento delle gare di ritorno dei playoff, che mettono in palio 8 pass per la sistemazione definitiva delle squadre agli ottavi di finale della massima competizione europea calcistica.

Ci si gioca il tutto per tutto fra martedì 24 e mercoledì 25 febbraio, con anche le squadre italiane in campo: l’Inter a San Siro dovrà cercare di ribaltare il 3-1 subito in Norvegia contro il Bodo/Glimt, mentre Juventus e Atalanta, anche loro in casa, saranno chiamate all’impresa contro Galatasaray (5-2 vittoria dei turchi a Istanbul) e Dortmund (2-0 l’affermazione dei tedeschi in Germania).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming delle 8 partite valevoli, fra martedì 24 e mercoledì 25, per il ritorno dei playoff della Champions League.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE 24-25 FEBBRAIO

Martedì 24 febbraio

18.45 Atletico Madrid-Bruges – Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Diretta Gol Champions League – Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Inter-Bodo/Glimt – Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Bayer Leverkusen-Olympiacos – Sky Sport Arena, Sky Sport 254 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Newcastle-Qarabag – Sky Sport Max, Sky Sport 255 e in streaming su NOW e Sky Go

Mercoledì 25 febbraio

18.45 Atalanta-Borussia Dortmund – Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 253 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Diretta Gol Champions League – Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Juventus-Galatasaray – Diretta streaming su Amazon Prime Video

21.00 Real Madrid-Benfica – Diretta in chiaro su TV8, Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in streaming su tv8.it, NOW e Sky Go

21.00 PSG-Monaco – Sky Sport 254 e in streaming su NOW e Sky Go