Giro di Sardegna 2026: Nicolò Garibbo sorprende Filippo Zana nella prima tappa

Prima vittoria della carriera di gran qualità per Nicolò Garibbo. L’azzurro, classe 1999, del Team UKYO, si è imposto in una volata ristretta nella prima tappa del Giro di Sardegna, che apre la Coppa Italia delle Regioni. Per Garibbo ovviamente anche la maglia di leader della classifica generale.

Quattro corridori hanno preso l’iniziativa nella prima fase di gara: Christian Remelli (General Store – Essegibi – F.Lli Curia), Roberto Carlos Gonzales (Solution Tech Nippo Rali), Hamish Armitt (Team Novo Nordisk) e Philipp Hofbauer (Team Vorarlberg). Successivamente però il gruppo ha aumentato l’andatura e per i fuggitivi c’è stato poco da fare.

Sul GPM di Villanova Monteleone, posto ad una cinquantina di chilometri dall’arrivo, l’attacco di Filippo Zana (Soudal Quick-Step) ad andare a raggiungere gli attaccanti della prima ora. Da dietro al contrattacco sono arrivati Urko Berrade (Equipo Kern Pharma), Gianmarco Garofoli (Soudal Quick Step) e Nicolò Garibbo (Team Ukyo).

I quattro si sono dati cambi regolari e sono riusciti a guadagnare un margine importante sul plotone che non è riuscito a rimontare. Volata ristretta per la vittoria che ha visto Garibbo spuntarla nel lungo testa a testa con Zana, poi Berrade e Garofoli. A 53” il plotone regolato da Giacomo Ballabio (Team Vorarlberg).