Startlist staffetta mista biathlon, Olimpiadi 2026: orario, tv, streaming, i quartetti in gara
Domenica 8 febbraio, si aprirà ad Anterselva, in Italia, il programma del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: alle ore 14.05 si terrà la staffetta mista, con l’Italia che sarà protagonista con un quartetto altamente competitivo, alla luce di quanto visto in stagione.
La gara prevede un quartetto atipico nell’ordine di gara, con gli uomini a precedere le frazioni delle donne: l’Italia schiererà Tommaso Giacomel in apertura, Lukas Hofer in seconda frazione, Dorothea Wierer nel terzo segmento e Lisa Vittozzi in chiusura.
La diretta tv della staffetta mista del biathlon, valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sarà fruibile dalle 14.50 su Rai2, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Eurosport1 e DAZN, Discovery Plus, HBO Max, e dalle 14.50 su Rai Play, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.
QUANDO IL BIATHLON ALLE OLIMPIADI
Domenica 8 febbraio
Ore 14.05: staffetta mista Anterselva (Italia)
PROGRAMMA BIATHLON: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: dalle 14.50 su Rai2.
Diretta streaming: Eurosport1 e DAZN, Discovery Plus, HBO Max, dalle 14.50 su Rai Play.
Diretta Live testuale: OA Sport.
PETTORALI DI PARTENZA STAFFETTA MISTA BIATHLON OLIMPIADI 2026
1 FRA – France 1
1-1 r PERROT Eric M
1-2 g FILLON MAILLET Quentin M
1-3 y JEANMONNOT Lou F
1-4 b SIMON Julia F
2 ITA – Italy
2-1 r GIACOMEL Tommaso M
2-2 g HOFER Lukas M
2-3 y WIERER Dorothea F
2-4 b VITTOZZI Lisa F
3 CZE – Czechia
3-1 r HORNIG Vitezslav M
3-2 g KRCMAR Michal M
3-3 y VOBORNIKOVA Tereza F
3-4 b DAVIDOVA Marketa F
4 NOR – Norway 2
4-1 r ULDAL Martin M
4-2 g CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad M
4-3 y KNOTTEN Karoline Offigstad F
4-4 b KIRKEEIDE Maren F
5 USA – United States of America
5-1 r GERMAIN Maxime M
5-2 g WRIGHT Campbell M
5-3 y IRWIN Deedra F
5-4 b FREED Margie F
6 SWE – Sweden
6-1 r SAMUELSSON Sebastian M
6-2 g PONSILUOMA Martin M
6-3 y MAGNUSSON Anna F
6-4 b OEBERG Hanna F
7 FIN – Finland 3
7-1 r HIIDENSALO Olli M
7-2 g SEPPALA Tero M
7-3 y HAMALAINEN Inka F
7-4 b MINKKINEN Suvi F
8 AUT – Austria
8-1 r UNTERWEGER Dominic M
8-2 g EDER Simon M
8-3 y GANDLER Anna F
8-4 b HAUSER Lisa Theresa F
9 GER – Germany
9-1 r STRELOW Justus M
9-2 g NAWRATH Philipp M
9-3 y VOIGT Vanessa F
9-4 b PREUSS Franziska F
10 SLO – Slovenia 4
10-1 r VIDMAR Anton M
10-2 g PLANKO Lovro M
10-3 y REPINC Lena F
10-4 b KLEMENCIC Polona F
11 SVK – Slovakia
11-1 r BORGULA Jakub M
11-2 g ADAMOV Simon M
11-3 y BATOVSKA FIALKOVA Paulina F
11-4 b KUZMINA Anastasiya F
12 SUI – Switzerland
12-1 r STALDER Sebastian M
12-2 g HARTWEG Niklas M
12-3 y MEIER Lea F
12-4 b BASERGA Amy F
13 POL – Poland 5
13-1 r BADACZ Konrad M
13-2 g GUNKA Jan M
13-3 y ZUK Kamila F
13-4 b SIDOROWICZ Natalia F
14 UKR – Ukraine
14-1 r PIDRUCHNYI Dmytro M
14-2 g MANDZYN Vitalii M
14-3 y HORODNA Olena F
14-4 b MERKUSHYNA Oleksandra F
15 EST – Estonia
15-1 r ZAHKNA Rene M
15-2 g SIIMER Kristo M
15-3 y KUELM Susan F
15-4 b ERMITS Regina F
16 CAN – Canada 6
16-1 r RUNNALLS Adam M
16-2 g FLEMING Jasper M
16-3 y PARADIS Pascale F
16-4 b MOSER Nadia F
17 LAT – Latvia
17-1 r RASTORGUJEVS Andrejs M
17-2 g BIRKENTALS Renars M
17-3 y BENDIKA Baiba F
17-4 b VOLFA Estere F
18 LTU – Lithuania
18-1 r STROLIA Vytautas M
18-2 g CIGAK Nikita M
18-3 y TRAUBAITE Judita F
18-4 b ZHURAUSKAITE Lidiia F
19 KAZ – Kazakhstan 7
19-1 r KIREYEV Vladislav M
19-2 g DYUSSENOV Asset M
19-3 y GENEVA Milana F
19-4 b RAKISHEVA Aisha F
20 BEL – Belgium
20-1 r CLAUDE Florent M
20-2 g LANGER Thierry M
20-3 y LIE Lotte F
20-4 b CLOETENS Maya F
21 BUL – Bulgaria
21-1 r TODEV Blagoy M
21-2 g ILIEV Vladimir M
21-3 y HRISTOVA Lora F
21-4 b TODOROVA Milena F