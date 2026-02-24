LIVE Berrettini-Nava, ATP Santiago 2026 in DIRETTA: inizia una nuova avventura sul rosso

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida d’esordio a Santiago del Chile di Matteo BERRETTINI, che affronta l’americano Emilio NAVA in un match molto complicato per un posto gli ottavi di finale.

Romano che ha scelto di partire dalla terra battuta sud americana evitando così di sottoporsi a sforzi eccessivi e magari accumulando qualche manciata di punti in più rispetto ai 500 arabi, che lo avrebbero proiettato a giocare le qualificazioni causa mancanza di ranking sufficiente per il Main Draw. Questa settimana l’azzurro gioca da numero 64 del mondo virtuale e vincendo oggi non scalerebbe posizioni.

L’obiettivo del romano è chiaramente arrivare ai tornei che per lui sono fondamentali (Roma, Wimbledon su tutti) in condizioni di forma buone. Per farlo servirà non forzare troppo, ma anche vincere qualche partita nel cammino. C’è stata per adesso la vittoria contro Federico Coria all’esordio a Buenos Aires ed i quarti nel 500 di Rio battendo Barrios e Lajovic. Oggi c’è un giovane USA che si trova molto bene sulla terra battuta, ma comunque dotato di servizio e dritto devastanti.

Non resta quindi che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida tra Matteo BERRETTINI ed Emilio NAVA, che prenderà il via non prima delle ore 19 a Santiago del Chile, prima dell'azzurro alle 17 però Soto-.