Skicross, il campione olimpico Simone Deromedis e l’argento Federico Tomasoni tornano subito in gara

Le Olimpiadi di Milano Cortina, un vero e proprio sogno per il Bel Paese, sono alle spalle. La stagione dello skicross non è terminata, anzi, riparte con neanche una settimana di stop: a Kopaonik, in Serbia, torna in scena la Coppa del Mondo.

Mercoledì spazio alle run di qualifica, poi è doppio l’appuntamento: spazio infatti alle gare, sia maschili che femminili, sia venerdì che sabato, con tantissimi punti in palio in chiave sfera di cristallo.

Il trofeo vuole portarselo a casa Simone Deromedis, che completerebbe una stagione da sogno: l’azzurro dista 133 punti dal canadese Reece Howden, un distacco importante per il campione olimpico. Con lui al via della gara maschile anche l’argento Federico Tomasoni, Yanick Gunsch, Dominik Zuech ed Edoardo Zorzi.

Per la gara al femminile spazio a Jole Galli ed Andrea Chesi.