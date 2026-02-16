Lorenzo Sonego si cancella da Rio de Janeiro, niente derby con Matteo Berrettini

Lorenzo Sonego ha comunicato all’organizzazione dell’ATP 500 di Rio de Janeiro che non giocherà il torneo. A tenere lontano il torinese dal Brasile problemi al polso non meglio specificati, ma che sono sufficienti a tenerlo fuori da quella che poteva anche essere una gran bella prospettiva.

Sonego, infatti, era destinato a giocare il derby con Matteo Berrettini al primo turno. Ovviamente questa prospettiva non è più tale: al posto del piemontese andrà in campo il cileno Tomas Barrios Vera, che aveva perso nell’ultimo turno delle qualificazioni contro il croato Dino Prizmic.

Ad oggi la situazione degli italiani fuori dal circuito per infortuni non è particolarmente rosea: oltre a Sonego c’è anche Lorenzo Musetti del quale non è ancora ben chiaro il giorno in cui tornerà sui campi. Stesso discorso per Matteo Arnaldi e Matteo Gigante, altri due che al momento col fisico non hanno un grande rapporto.

L’ultima volta che abbiamo visto Sonego in campo, dunque, resta quella legata al secondo turno degli Australian Open, in cui si oppose invano proprio a Musetti prima di dover cedere in tre set. L’augurio è di rivedere l’ex numero 21 del mondo al più presto in campo.