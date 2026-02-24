Larissa Iapichino vince il World Indoor Tour! Il massimo trofeo parla italiano: wild-card e assegno. E per Dosso…

Larissa Iapichino ha vinto il World Indoor Tour (livello gold), il massimo circuito internazionale itinerante di atletica al coperto. La toscana ha prevalso in due gare di salto in lungo nelle ultime settimane (a Karlsruhe e a Torun) e si è così meritata il prestigioso trofeo, che arricchisce il suo palmares: nelle ultime due stagioni aveva alzato al cielo la Diamond League, imponendosi nelle finali del circuito più prestigioso all’aperto, e ora è arrivato anche una gioia sotto al tetto.

La Campionessa d’Europa indoor, che aveva aperto l’annata agonistica con un bel balzo da 6.93 metri, si è garantita anche un assegno da 10.000 dollari statunitensi (circa 8.500 euro) e la wild-card per i Mondiali Indoor, che si disputeranno a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo. L’Italia avrà dunque la possibilità di schierare tre atlete nel salto in lungo in occasione della rassegna iridata, nel caso in cui ci fossero due atlete con il minimo oltre alla stella del settore.

Quest’anno erano cinque le specialità che mettevano in palio il trofeo, tra di esse non figuravano i 60 metri, motivo per cui la scatenata Zaynab Dosso (fresca di 6.99 in Polonia, eguagliata la miglior prestazione mondiale stagionale e record italiano ritoccato di due centesimi) non è stata premiata nonostante le sue tre affermazioni. A fare festa sono state l’olandese Lieke Klaver (400 metri), l’etiope Birke Haylom (1500 metri), la bahamense Devynne Charlton (60 ostacoli) e la polacca Maria Zodzik (salto in alto).

Tra gli uomini, invece, hanno potuto gioie il giamaicano Ackeem Blake (60 metri), il belga Eliott Crestan (800 metri), il sudafricano Tshepo Tshite (3000 metri), il norvegese Sondre Guttormsen (salto con l’asta), l’algerino Yasser Mohammed Triki (salto triplo) e lo statunitense Jordan Geist (getto del peso).